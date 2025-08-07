FC Barcelona cały czas zastanawia się, jak rozwiązać kwestię z Marc-Andre ter Stegenem. Do tej pory klub starał się go pozbyć w związku z wysoką pensją i kontraktem ważnym do czerwca 2028 r. Ostatnio ter Stegen przeszedł operację kręgosłupa, a wcześniej ogłosił, że jego przerwa potrwa około trzech miesięcy. Barcelona chciałaby wysłać jego raport medyczny do Komisji Medycznej LaLiga, by ta określiła dokładny czas absencji, ale Niemiec nie chce się na to zgodzić. To blokuje Barcelonę przed rejestracją nowych piłkarzy. Czy teraz ter Stegen straci opaskę kapitańską?

Krótka wizyta ter Stegena w ośrodku Barcelony. Czy straci opaskę? "Emocje"

Hiszpańskie media informują, że w czwartkowy poranek piłkarze Barcelony wrócili do treningów po tourze w Azji. Dziennikarze odnotowali, że o godz. 10:05 z ośrodka treningowego Barcelony wyjechał Marc-Andre ter Stegen. "Niemiec udał się dziś rano do ośrodka, gdzie dokonano wyboru kapitanów" - czytamy na profilu "SocBlaugrana" na portalu X. Wygląda na to, że zespół wybrał już grono kapitanów na kolejny sezon, a w najbliższym czasie dowiemy się, czy w tym gronie jest ter Stegen.

"Niemiec po raz pierwszy od czasu konfliktu z klubem spotkał się z kolegami z drużyny, a także ze sztabem szkoleniowym. Konflikt może skutkować utratą przez niego funkcji kapitana. Obecność ter Stegena w ośrodku wywołała emocje. Hierarchia w szatni musi jednak zostać ustalona. To będzie makabryczne spotkanie" - pisze "Mundo Deportivo". Ter Stegen przyjechał do ośrodka o godz. 8:36, ale siedział w roli pasażera w związku z operacją.

Kto może zostać nowym głównym kapitanem Barcelony? Hiszpańscy dziennikarze wskazują na Frenkiego de Jonga. Niewykluczone, że awans do grona kapitanów uzyska Gavi. Sugerując się tym, że ten duet na pewno pojawi się w tym gronie, to prawdopodobnie będzie on uzupełniony przez Ronalda Araujo, Pedriego oraz Raphinhę.

Jeden z hiszpańskich dziennikarzy zauważał, że szatnia Barcelony chce wybrać kapitanów przed meczem z Como w Pucharze Gampera, by ter Stegen wtedy nie przemawiał do kibiców. - To drużyna podejmie decyzję poprzez głosy w szatni. Choć ter Stegen ma teraz nakaz całkowitego odpoczynku, to jeśli pojawi się na tym wydarzeniu i będzie kapitanem, to normalne, że się odezwie. Uważam, że jego wypowiedź teraz jest ryzykowna. Nie sądzę, żeby ter Stegen wygrał w tym głosowaniu - mówił Miguel Rico.

