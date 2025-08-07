Burza w Barcelonie. To nie Flick. Tak szatnia potraktowała ter Stegena

Gdyby określić relacje między Barceloną a Marc-Andre ter Stegenem na podstawie dostępnych statusów na Facebooku, należałoby zaznaczyć "to skomplikowane". Obie strony pozostają w konflikcie, a jego nowym ogniskiem jest kwestia niepodpisania raportu medycznego przez bramkarza. Dzięki temu Barcelona mogłaby wysłać raport do Komisji Medycznej LaLiga. Jeśli przerwa potrwałaby dłużej, niż trzy miesiące, to klub może wykorzystać 80 proc. wynagrodzenia ter Stegena do zarejestrowania piłkarzy, w tym Wojciecha Szczęsnego. Czy ter Stegen pozostanie kapitanem Barcelony?

Piłkarze odbiorą opaskę ter Stegenowi? "Nie ma dowodów na to"

Hiszpański dziennikarz Miguel Rico informuje na antenie radia COPE, że w czwartek piłkarze Barcelony mają wybrać grono kapitanów na przyszły sezon. Jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że ter Stegen nie zostanie przez nich wybrany. Taki przyspieszony wybór jest związany z niedzielnym meczem z Como w ramach Pucharu Gampera. Wtedy pierwszy kapitan zabiera głos podczas prezentacji zespołu.

- To drużyna podejmie decyzję poprzez głosy w szatni. Choć ter Stegen ma teraz nakaz całkowitego odpoczynku, to jeśli pojawi się na tym wydarzeniu i będzie kapitanem, to normalne, że się odezwie. Uważam, że jego wypowiedź teraz jest ryzykowna. Wiadomości następnego dnia będą miały raczej niewiele wspólnego z meczem, a z reakcją kibiców na ter Stegena. To konflikt, którego klub chce uniknąć - tłumaczy Rico.

- Dopóki ter Stegen jest kapitanem, to zawodnicy go bronią w mediach. Potem, jeśli będzie głosowanie, to zobaczymy. W głosowaniu ter Stegen może zostać kapitanem numer jeden, dwa, trzy, cztery, pięć... lub wcale. Nie sądzę, żeby ter Stegen wygrał w tym głosowaniu - dodaje dziennikarz. Rico zaznacza, że to nie Flick dokona ostatecznej decyzji.

- Nie ma dowodów na to, że trener chce pozbawić trenera opaski kapitańskiej. Logiczne jest to, że skoro dwie strony są w konflikcie, unikają jakiegokolwiek dodatkowego tarcia - podsumował dziennikarz z Katalonii.

Ter Stegen został nowym kapitanem Barcelony w grudniu 2022 r. po tym, jak Gerard Pique zakończył karierę, co ogłosił Xavi na konferencji prasowej. Ter Stegen zagrał ponad 420 meczów w barwach Barcelony, w których zanotował 175 czystych kont. W sezonie 22/23 ter Stegen otrzymał nagrodę Zamory za najniższą średnią straconych goli. Wtedy Niemiec puścił zaledwie 18 goli w 38 meczach.