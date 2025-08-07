A jednak! Ogłosili decyzję ws. Szczęsnego. Tego się nikt nie spodziewał

Sytuacja w FC Barcelonie przed startem sezonu bardzo się komplikuje. Konflikt klubu z ter Stegenem eskaluje - Niemiec nie chce zgodzić się na przesłanie dokumentów medycznych, co pozwoliłoby zdjąć go z budżetu płacowego i zarejestrować innych graczy. Choć oficjalnie wszyscy, na czele z Joanem Laportą mówią, że wszystko będzie dobrze, to da się wyczuć pewne napięcie. - Rejestracje przebiegają prawidłowo. Lepiej działać, niż marnować czas. Robimy, co do nas należy i jesteśmy przekonani, że uda nam się ich zarejestrować - podkreślił Laporta cytowany przez "Marcę".

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

W Hiszpanii biją na alarm. Chodzi o rejestrację m.in. Wojciecha Szczęsnego

Duma Katalonii musi zarejestrować pięciu zawodników przed zamknięciem okna transferowego. Mowa tu o Joanie Garcii, Marcusie Rashfordzie, Wojciechu Szczęsnym, Gerardzie Martinie i Roonym Bardghjim. Kataloński "Sport" pisze wprost, że nie ma obaw o tego ostatniego, gdyż "mógłby zostać zarejestrowany w drużynie rezerw".

W mediach podawano, że w najbliższych dniach wszystko zostanie załatwione, ale - według ustaleń dziennika - "rejestracje będą musiały poczekać do przyszłego tygodnia". "Powodem jest nie tylko fakt, że raport z audytu firmy Crowe nie jest jeszcze kompletny. Omawiane są pewne wyjątki, a klub jest przekonany, że zostanie on przesłany do LaLigi na początku przyszłego tygodnia w celu zatwierdzenia" - czytamy. Przypomnijmy, że klub oczekuje, że po tym audycie Barca wróci do zasady 1:1 finansowego fair play LaLigi.

Zobacz też: A jednak. Tam Barcelona ma rozgrywać domowe mecze w tym sezonie

Klub jest przekonany, że wszystko skończy się dobrze

Mimo problemów na różnych poziomach w klubie ma panować pewność, że Hansi Flick będzie mógł skorzystać Wojciecha Szczęsnego i pozostałych nowych nabytków. "Po zakończeniu raportu z audytu i jego zatwierdzeniu przez LaLigę oraz przywróceniu Barcelony do zasady 1:1, klub rozpocznie rejestrację zawodników. Nie powinno być żadnych problemów z rejestracją żadnego z nich dzięki najnowszym dochodom otrzymanym po podpisaniu czterosezonowej umowy z rządem Demokratycznej Republiki Konga, a także dzięki oszczędnościom w wysokości 21 milionów euro, które wygenerowano dzięki odejściu trzech zawodników: Ansu Fatiego, Pau Víctora i Pablo Torre" - pisze kataloński "Sport".

Ponadto z klubu mają odejść także Inaki Pena, Oriol Romeu i najprawdopodobniej na wypożyczony zostanie Hector Fort. "Barca uważa, że ma wystarczająco dużo czasu, aby zarejestrować wszystkich zawodników czekających w rezerwach. Dotyczy to również Joana Garcii, niezależnie od tego, co stanie się z ter Stegenem, ponieważ sytuacja z niemieckim bramkarzem pozostaje nierozwiązana" - zakończono.