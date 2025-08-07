Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

A jednak! Ogłosili decyzję ws. Szczęsnego. Tego się nikt nie spodziewał
Trwa walka z czasem w FC Barcelonie, która musi zarejestrować pięciu nowych piłkarzy przed zamknięciem okienka transferowego. Ter Stegen nie pomaga klubowi, więc drużyna szuka innych rozwiązań. Kataloński "Sport" ustalił, kiedy do tego dojdzie. "Nie powinno być żadnych problemów" - czytamy. Czy aby na pewno?
Szczęsny
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=fBkd6XyUIRU

Sytuacja w FC Barcelonie przed startem sezonu bardzo się komplikuje. Konflikt klubu z ter Stegenem eskaluje - Niemiec nie chce zgodzić się na przesłanie dokumentów medycznych, co pozwoliłoby zdjąć go z budżetu płacowego i zarejestrować innych graczy. Choć oficjalnie wszyscy, na czele z Joanem Laportą mówią, że wszystko będzie dobrze, to da się wyczuć pewne napięcie. - Rejestracje przebiegają prawidłowo. Lepiej działać, niż marnować czas. Robimy, co do nas należy i jesteśmy przekonani, że uda nam się ich zarejestrować - podkreślił Laporta cytowany przez "Marcę".

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

W Hiszpanii biją na alarm. Chodzi o rejestrację m.in. Wojciecha Szczęsnego

Duma Katalonii musi zarejestrować pięciu zawodników przed zamknięciem okna transferowego. Mowa tu o Joanie Garcii, Marcusie Rashfordzie, Wojciechu Szczęsnym, Gerardzie Martinie i Roonym Bardghjim. Kataloński "Sport" pisze wprost, że nie ma obaw o tego ostatniego, gdyż "mógłby zostać zarejestrowany w drużynie rezerw".

W mediach podawano, że w najbliższych dniach wszystko zostanie załatwione, ale - według ustaleń dziennika - "rejestracje będą musiały poczekać do przyszłego tygodnia". "Powodem jest nie tylko fakt, że raport z audytu firmy Crowe nie jest jeszcze kompletny. Omawiane są pewne wyjątki, a klub jest przekonany, że zostanie on przesłany do LaLigi na początku przyszłego tygodnia w celu zatwierdzenia" - czytamy. Przypomnijmy, że klub oczekuje, że po tym audycie Barca wróci do zasady 1:1 finansowego fair play LaLigi.

Zobacz też: A jednak. Tam Barcelona ma rozgrywać domowe mecze w tym sezonie

Klub jest przekonany, że wszystko skończy się dobrze

Mimo problemów na różnych poziomach w klubie ma panować pewność, że Hansi Flick będzie mógł skorzystać Wojciecha Szczęsnego i pozostałych nowych nabytków. "Po zakończeniu raportu z audytu i jego zatwierdzeniu przez LaLigę oraz przywróceniu Barcelony do zasady 1:1, klub rozpocznie rejestrację zawodników. Nie powinno być żadnych problemów z rejestracją żadnego z nich dzięki najnowszym dochodom otrzymanym po podpisaniu czterosezonowej umowy z rządem Demokratycznej Republiki Konga, a także dzięki oszczędnościom w wysokości 21 milionów euro, które wygenerowano dzięki odejściu trzech zawodników: Ansu Fatiego, Pau Víctora i Pablo Torre" - pisze kataloński "Sport".

Ponadto z klubu mają odejść także Inaki Pena, Oriol Romeu i najprawdopodobniej na wypożyczony zostanie Hector Fort. "Barca uważa, że ma wystarczająco dużo czasu, aby zarejestrować wszystkich zawodników czekających w rezerwach. Dotyczy to również Joana Garcii, niezależnie od tego, co stanie się z ter Stegenem, ponieważ sytuacja z niemieckim bramkarzem pozostaje nierozwiązana" - zakończono.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?