Lewandowski "starł się" z Yamalem. Sceny na treningu Barcelony

FC Barcelona ma za sobą udane tournée po Azji. Rozegrała trzy sparingi i wszystkie zakończyła zwycięstwami. Wygrała 3:1 z Vissel Kobe, 7:3 z FC Seoul i 5:0 z Daegu FC. Choć nie byli to bardzo wymagający rywale, to i tak Katalończycy im nie odpuścili i pokazali moc. Bawili się na murawie, podobnie zresztą jak i na treningach. Robią to do teraz.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal w bezpośredniej konfrontacji. Internauci reagują

Tymi, którym humory najbardziej dopisują w Barcelonie, są Robert Lewandowski i Lamine Yamal. W sieci już od kilku dni pojawiają się filmiki, na których widać, jak panowie robią sobie psikusy czy "udają bójki". W środowy wieczór kolejne nagranie udostępnił sam klub. "Lamine vs Lewy: 1 runda" - czytamy w opisie, w którym dodano też emotikonę rękawicy bokserskiej. Co dokładnie kryje się na nagraniu?

"Walka" Polaka i Hiszpana. Zarejestrowano, jak na jednym z treningów ci dwaj piłkarze udawali, że ze sobą walczą. Pokazali kilka ciosów, nie tylko tych znanych w boksie, ale i w MMA. Więcej inicjował Lewandowski. Ba, w pewnym momencie Yamal zaczął... uciekać przed 36-latkiem. Młody piłkarz głównie się cofał w "wymianach", choć sam kilkukrotnie starał się napierać na rywala.

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Yamal rzuca wyzwanie gościowi dwa razy starszemu od siebie", "Lamine jest przestraszony", "Proszę nie znęcać się nad młodzieńcem", "Lepiej uważaj, Yamal" - żartowali internauci. Jeden z nich nazwał nawet Polaka mianem: "Lewan van damme", nawiązując do Jean-Claude Van Damme'a, który często w produkcjach filmowych pojawiał się w klatce lub popisywał się umiejętnościami kickboxingowymi. Ba, niektórzy zaczęli domagać się kolejnych "walk" Polaka. "Rashford vs Lewy, następny" - czytamy.

Yamal i Lewandowski siłą napędową ataku Barcelony

Zarówno Yamal, jak i Lewandowski spisali się obiecująco w azjatyckim tournee. Obaj strzelili po dwie bramki. Już w niedzielę zagrają w finale Pucharu Gampera, a ich przeciwnikiem będzie Como 1907. Będzie to ostatni sprawdzian przed pierwszym meczem sezonu w La Liga. A ten zaplanowano na sobotę 16 sierpnia. Rywalem będzie RCD Malllorca. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.