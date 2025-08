Ter Stegen przesadził. Media: Laporta podjął decyzję

"Klub chcę spotkać się z Ter Stegen twarzą w twarz, ponieważ jest on zawodnikiem z długą historią w Barcy, a także kapitanem drużyny. Celem będzie przedstawienie mu oceny klubowych lekarzy, którzy uważają, że może być poza grą od czterech do pięciu miesięcy" - pisało kilka dni temu "Mundo Deportivo". Ale wydaje się, że do takiego spotkania finalnie nie dojdzie. Przynajmniej nie w tym celu. Marc-Andre ter Stegen odmawia zgody na przesłanie raportu medycznego do Komisji Medycznej La Liga, co blokuje plany FC Barcelony. Media i eksperci wprost mówią o "otwartej wojnie". Powoli nerwy puszczają też tym, którzy jeszcze nie tak dawno w ciepłych słowach wypowiadali się o Niemcu.

Marc-Andre ter Stegen rozwścieczył nawet Joana Laportę. "Przelała się czara goryczy"

Jak donosi "Mundo Deportivo", Joan Laporta "jest oburzony" postawą ter Stegena. Chciał nawiązać kontakt z bramkarzem i "złagodzić sytuację", mimo że Niemiec całkowicie odciął się od klubu. Teraz jednak i sam prezes zmienił zdanie i ma już dość. "Laporta wykluczył jakiekolwiek spotkanie z piłkarzem" - czytamy. Zachowanie Niemca i stawanie na drodze do rejestracji Joana Garcii, miało "przelać czarę goryczy".

W jaki sposób będą więc się komunikować? Niewykluczone, że poprzez prawników, chyba że ter Stegen zmieni nastawienie. Już wcześniej media informowały, że Barcelona zastanawia się nad wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przeciwko Niemcowi. Teraz rzekomo sprawdza opcje wysłania raportu, czy jest to możliwe bez podpisu bramkarza.

Barcelona w potrzasku

Tak więc relacje na linii ter Stegen - Barcelona praktycznie nie istnieją. Legły wręcz w gruzach, co jest dość przykre, szczególnie dla kibiców. W końcu golkiper stał się legendą klubu, występuje w nim od 11 lat, a teraz postępuje w dość nieelegancki sposób. Zresztą Barcelona również. Kontrakt Niemca obowiązuje do 2028 roku, więc jeśli nie zechce odejść, to klub nie będzie mógł wiele w tej sprawie zdziałać. A pensja piłkarza dość mocno obciąża budżet.

Już wkrótce Barcelona rozpocznie sezon. Pierwszy mecz La Liga rozegra 16 sierpnia, kiedy zmierzy się z RCD Mallorca. Kto stanie wówczas w bramce? Na pewno nie ter Stegen, bo dochodzi do siebie po operacji. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to Garcia i Wojciech Szczęsny również nie, bo nie są zarejestrowani, a klub ma problem ze zdobyciem środków. Jedynym wyborem wydaje się być Inaki Pena.