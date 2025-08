A jednak. Tam Barcelona ma rozgrywać domowe mecze w tym sezonie

FC Barcelona tymczasowo pożegnała się ze Spotify Camp Nou po sezonie 2022/23. Planowała wrócić już w listopadzie 2024, w 125. rocznicę założenia klubu. Tak się jednak nie stało. Wszystko przez opóźnienia w pracach budowlanych. W związku z tym całą poprzednią kampanię drużyna Hansiego Flicka była zmuszona spędzić na wzgórzu Montjuić. Wydawało się, że pierwszym meczem na zmodernizowanym stadionie będzie finał Pucharu Gampera, który odbędzie się już za cztery dni. Tylko że Rada Miasta nie wydała licencji na użytkowanie obiektu. Zaczęła się więc walka z czasem, a terminem docelowym stał się pierwszy mecz domowy La Liga z Valencią. I w końcu przekazano obiecujące wieści, które ucieszą kibiców. Szykuje się wyprowadzka z Montjuić.

FC Barcelona coraz bliżej powrotu na Camp Nou. Do Rady Miasta wpłynął już wniosek

Jak donosi "Mundo Deportivo", w najbliższych dniach może dojść do przełomu. "Ratusz po przeprowadzeniu kontroli zatwierdzi rozpoczęcie imprezy z udziałem 27 tysięcy widzów" - piszą dziennikarze. Barcelona wysłała bowiem wniosek do Rady Miasta w sprawie etapowego otwierania stadionu. Pierwszy z nich obejmuje bramkę południową, a także trybunę główną o pojemności 27 tysięcy miejsc. I tyle też biletów najpewniej będzie dostępne na mecz z Valencią, choć pierwotnie klub zakładał, że może to być nawet 60 tysięcy. Tyle miejsc będzie jednak dostępnych dopiero po zakończeniu trzeciej fazy. Docelowo cały stadion będzie mieścił ponad 100 tysięcy widzów.

Konieczne przeprowadzenie inspekcji. Pozytywna opinia zakończy tułaczkę FC Barcelony

Oczywiście na meczu z Valencią pojawi się 27 tysięcy kibiców, ale tylko pod jednym warunkiem - uzyskania pozwolenia, a to nie zostało jeszcze wydane, co sugerowały niektóre hiszpańskie media. - Aby otrzymać pozwolenie (na pierwsze częściowe zasiedlenie), konieczny jest certyfikat kontroli środowiskowej ECA, certyfikat ukończenia budowy oraz pozwolenie powiatowe (od Les Corts). Dlatego też trzeba przeprowadzić inspekcje, szczególnie inspekcję bezpieczeństwa, a po ich uzyskaniu podejmiemy decyzję - zaznaczył Jordi Valls, zastępca burmistrza Barcelony.

Mecz FC Barcelony z Valencią zaplanowano na 14 września. Będzie to czwarta kolejka La Liga. Trzy pierwsze Katalończycy rozegrają na wyjeździe, kolejno z RCD Mallorca, Levante i Rayo Vallecano. Barcelona rozgrywki zainauguruje w sobotę 16 sierpnia. Relacje tekstowe z meczów drużyny Flicka w tym sezonie będą dostępne na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.