FC Barcelona okres przygotowawczy do nowego sezonu rozpoczęła w Azji. Najpierw udała się do Japonii, gdzie zmierzyła się z Vissel Kobe (3:1). Następnie drużyna poleciała do Korei Południowej. Tam czekały ją kolejne dwa mecze towarzyskie - z FC Seoul (7:3) i Daegu (5:0).

Na tournee nie zabrakło oczywiście Roberta Lewandowskiego. Napastnik zagrał we wszystkich meczach i strzelił w nich dwa gole. Po powrocie do Hiszpanii opublikował na Instagramie zdjęcia z Korei Południowej, na których widać między innymi Wojciecha Szczęsnego. Relacje Polaka skomentowała Chaeryeong. "Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś w Korei" - napisała. Jej krótki komentarz polubiło już ponad 10 tysięcy użytkowników.

Chaeryeong to bardzo znana postać w Korei Południowej. Lee Chae-ryeong, bo tak naprawdę się nazywa, jest piosenkarką i członkinią zespołu k-popowego Itzy. Grupa działa od 2019 roku i ma rzeszę fanów w kraju. W serwisie YouTube ich utwory mają kilkaset milionów wyświetleń, a debiutancki album osiągnął status podwójnej platynowej płyty za sprzedaż ponad 500 tysięcy egzemplarzy. Samą Chaeryeong na Instagramie obserwują ponad cztery miliony użytkowników. Piosenkarka była także obecna na jednym z meczów FC Barcelony, czym podzieliła się w mediach społecznościowych, gdzie opublikowała między innymi koszulkę podpisaną przez piłkarzy.

Zespół Itzy wziął również udział w sesji zdjęciowej z piłkarzami FC Barcelony, w tym z Laminem Yamalem i właśnie Robertem Lewandowskim. Polak zaprezentował do kamery swoją słynną cieszynkę po strzelonych bramkach, łącząc pięści obu dłoni przed klatką piersiową. Zaraz za nim taki sam gest wykonały też dziewczyny z Itzy.

FC Barcelona zakończyła już zgrupowanie w Azji, ale przed nią jeszcze jeden mecz towarzyski. Już w niedzielę zmierzy się z Como. Ekipa Hansiego Flicka sezon La Ligi rozpocznie 16 sierpnia od wyjazdowego meczu z Mallorką.