21 maja 2016 roku - to był piękny dzień w życiu bramkarza FC Barcelony Wojciecha Szczęsnego. Właśnie wtedy bowiem w Grecji, na przedmieściach Aten, były reprezentant Polski wziął ślub z Mariną Łuczenko. Para poznała się trzy lata wcześniej w 2013 roku w Gdyni podczas festiwalu Open'er. "Choć ona wtedy mieszkała w Stanach Zjednoczonych, a on w Anglii, Szczęsny zrobił wszystko, aby zdobyć jej numer. Początkowo wokalistka nie była zainteresowana znajomością z piłkarzem, jednak uparty bramkarz nie dawał za wygraną, tak bardzo Marina wpadła mu w oko" - pisał plotek.pl. W lipcu 2015 Szczęsny oświadczył się i usłyszał "tak".

To dlatego Roberta Lewandowskiego nie było na ślubie Wojciecha Szczęsnego

Na ślubie Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej nie mogło zabraknąć oczywiście Anny Lewandowskiej, przyjaciółki panny młodej, ubranej w długą, białą elegancką suknię projektu La Manii, wartej prawie 3 tysiące złotych (niektórzy internauci twierdzili, że to było nietaktowne, bo w białym strój jest dla pani młodej). "Zaślubiny Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej były strzeżone, bardziej niż tajemnica państwowa. Zaproszeni goście nawet na lotnisku nie wiedzieli, gdzie lecą i czy w ogóle lecą na ślub. Jedyną osobą, która znała część planów była Anna Lewandowska. O tym, gdzie leci, dowiedziała się jednak dopiero na lotnisku" - dodawał plotek.pl.

Na ślubie zabrakło za to Roberta Lewandowskiego. Napastnik musiał odrzucić zaproszenie. To efekt tego, że polski napastnik tego dnia miał mecz w barwach Bayernu Monachium. Jego zespół grał w Berlinie finał Pucharu Niemiec z Borussią Dortmund. Po 90 minutach był bezbramkowy remis i doszło do rzutów karnych. Lewandowski pewnie wykorzystał jedenastkę, a Bayern Monachium wygrał 4:3 i cieszył się ze zdobycia Pucharu Niemiec - po raz 18. w historii klubu. W drugiej połowie tego spotkania Lewandowski miał dwie bardzo dobre okazje do zdobycia gola, ale zabrakło mu skuteczności.

Szczęsnemu mogło być smutno z powodu braku na ślubie Lewandowskiego, bo obaj panowie przyjaźnią się od wielu lat. Wraz ze swoimi obecnymi żonami i bliskimi spędzali razem sylwestra (m.in. w Dubaju w 2018 roku) czy jechali na wakacje. Szczęsny często zamieszczał zdjęcia z Lewandowskim na swoich profilach w mediach społecznościowych

Szczęsny w 2013 roku był w Serocku na ślubie Anny i Roberta Lewandowskich. Wtedy towarzyszyła mu jego ówczesna partnerka - Sandra Dziwiszek.

Teraz Szczęsny i Lewandowski grają razem w FC Barcelonie. W tym roku mieli za sobą znakomity sezon, zakończony zdobyciem mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Hiszpanii.

Robert Lewandowski dotychczas dla FC Barcelony zagrał 147 meczów, zdobył 101 bramek i miał 20 asyst. Bilans Szczęsnego - to 30 spotkań, 36 wpuszczonych bramek i 14 czystych kont.

FC Barcelona La Ligę rozpocznie 16 sierpnia (godz. 19.30) od wyjazdowego meczu z dziesiątą drużyną ubiegłego sezonu - Mallorcą.

