Mówili o nim "syn Lewandowskiego". A teraz coś takiego

FC Barcelona powoli kończy przygotowania do nowego sezonu LaLigi. Zespół najpierw wyjechał na tournee do Azji. W trzech meczach z Vissel Kobe, FC Seul i Daegu Gavi strzelił trzy gole. Kataloński "Sport" pisze, że forma hiszpańskiego pomocnika "potwierdza jego pełny powrót na najwyższy poziom po roku, w którym nie był bohaterem" - czytamy. "Oprócz jego występów na boisku, atmosfera, którą tworzy poza nim, jest kolejną z jego głównych zalet. Źródła w szatni opisują go jako kluczowego gracza na poziomie grupy, zapewniającego dobre wibracje i będącego idealnym łącznikiem między najmłodszymi i najstarszymi, którzy stopniowo musieli dostosować się do szatni" - relacjonuje serwis.

Lewandowski zwrócił się do Gaviego. "Braciszku"

Dziennik przypomina, że Gavi ma dobre stosunki z młodymi zawodnikami, takimi jak Dro Fernandez i tymi doświadczonymi "takimi jak Lewandowski, z którym również utrzymuje wielką przyjaźń" - podkreśla dziennik. W pewnym momencie relacje Lewandowski - Gavi porównywano do relacji rodzinnych.

- Relacja między Lewandowskim i Gavim jest mniej więcej taka jak między ojcem i synem. Ten pierwszy jest bardzo dobrym i doświadczonym piłkarzem, natomiast młody – jest młody, zdolny, ale jeszcze potrzebuje czasu, żeby okrzepnąć w futbolu. Widać, że Lewandowski dużo z nim rozmawia w trakcie meczów i treningów, ale mają dobry kontakt także poza boiskiem. Potem ma to wpływ na to, jak dogadują się w meczach – mówił jakiś czas temu w TVP Sport Abel Hernandez, dziennikarz TVE.

5 sierpnia Gavi ma urodziny, w związku z tym posypało się mnóstwo życzeń od kibiców i kolegów po fachu. Specjalne życzenia dla hiszpańskiego piłkarza wstawił na Instastories... Robert Lewandowski. "Wszystkiego najlepszego, braciszku!" - napisał.

Robert Lewandowski i Gavi Screen/Instagram - https://www.instagram.com/stories/_rl9/

Po powrocie do Hiszpanii drużyna zagra jeszcze jeden sparing z Como (10.08). Obronę tytułu mistrzowskiego Blaugrana rozpocznie od wyjazdowego spotkania z Mallorcą 16 sierpnia.