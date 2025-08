Pokazali, z kim Lamine Yamal imprezował do 4 nad ranem! W Hiszpanii wrze

Lamine Yamal błyskawicznie przedarł się na salony wielkiej piłki. Dopiero co w kwietniu 2023 roku debiutował w seniorskiej drużyny Barcy, a obecnie jest już jednym z kilku najlepszych piłkarzy na świecie. Hiszpan bywa oczywiście porównywany do Lionela Messiego, ale ma od niego inny charakter: jest ekstrawertykiem, preferującym aktywne życie prywatne. To sprawia, że co chwilę pojawia się w hiszpańskiej prasie z powodów niezwiązanych ze sportem.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać reprezentację Polski kobiet na Euro? Możejko: Sukcesem będzie zbudowanie fundamentu na przyszłość

To nowa partnerka Lamine'a Yamala? Hiszpania się przygląda

Ostatnio 18-latek miał nawet spore problemy. W mediach pojawiły się informacje, że na jego imprezie urodzinowej pracowały osoby niskorosłe, co w Hiszpanii nie jest legalne. Organizacja ADEE (Stowarzyszenie Osób z Achondroplazją i innymi Dysplazjami Szkieletowymi oraz Karłowatością) zapowiedziała nawet, że podejmie w jego sprawie kroki prawne. Zamieszanie skomentował nawet hiszpański minister sportu oraz kultury.

ZOBACZ TEŻ: A jednak. Oto stanowisko piłkarzy Barcelony ws. ter Stegena

Teraz natomiast wieściami, które zainteresują kibiców, podzielił się dziennikarz Javi de Hoyos z "Marca". Według niego pod koniec lipca Yamal był widziany na dyskotece z Nicki Nicole - znaną argentyńską piosenkarką. 18-latek oraz 24-latka mieli wymieniać się pocałunkami, a około czwartej rano wspólnie opuścić imprezę. Co ciekawe, miało to mieć miejsce kilka dni po tym, jak piłkarz FC Barcelony obchodził huczne urodziny, o których za sprawą wspomnianych kontrowersji usłyszał cały świat.

Ewentualna bliższa relacja dwójki młodych celebrytów na pewno wzbudziłaby sensację w hiszpańskojęzycznych krajach. Na razie jednak Yamal jest w trakcie przygotowań do sezonu 2025/2026 z FC Barceloną. Już 16 sierpnia Blaugrana rozpocznie rozgrywki La Liga od starcia z RCD Mallorca.