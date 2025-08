Koniec marzeń Szczęsnego. Flick wysłał jasny sygnał

FC Barcelona ma za sobą trzy sparingi rozegrane podczas azjatyckiego tournée. Były to wygrane spotkania z Vissel Kobe 3:1, FC Seoul 7:3 oraz Daegu FC 5:0. Na podstawie tych spotkań dziennik "Sport" pokusił się o wyciągnięcie kilku wniosków.

Wojciech Szczęsny nie jest "nietykalny" dla Hansiego Flicka

"Czterech nietykalnych Flicka... i jeden skazany" - czytamy w tytule artykułu katalońskiej gazety. "Spośród wszystkich zawodników tylko czterech wystąpiło w pierwszym składzie we wszystkich meczach azjatyckiej trasy, która była początkiem sezonu 2025/2026. Są to bramkarz Joan Garcia, lewy obrońca Alejandro Balde oraz napastnicy Lamine Yamal i Raphinha. Czterech zawodników, którzy wydają się być niekwestionowanymi liderami w tym sezonie" - ocenił "Sport", przechodząc do nowego nabytku Barcelony.

"Joan Garcia trafił do Barcelony, by być numerem 1 w bramce, a Hansi Flick udowodnił to od samego początku, zapewniając mu miejsce w podstawowym składzie we wszystkich trzech meczach. Zawodnik z Sallent musi jeszcze dopracować zgranie z zespołem o bardzo ofensywnym, wręcz ryzykownym stylu gry, ale ani w sztabie szkoleniowym, ani w klubie nie ma co do tego wątpliwości" - podkreślono, co tylko jasno pokazuje, że Wojciech Szczęsny, zgodnie z zapowiedziami, będzie zmiennikiem byłego bramkarza Espanyolu. Polak wystąpił w sparingach, rozgrywając drugie połowy z Vissel Kobe, FC Seoul oraz 30 minut z Daegu FC.

Jednocześnie zauważono, że z bramkarzy po drugiej stronie jest Inaki Pena. "Tym, który otrzymał jasny sygnał, że nie zagra, jest Inaki Pena. Bramkarza z Alicante wyprzedził nawet Diego Kochen, ponieważ Amerykanin zagrał kilka minut w ostatnim meczu towarzyskim w Daegu" - podsumowano.

Przed startem nowego sezonu FC Barcelony zmierzy się jeszcze w najbliższą niedzielę 10 sierpnia z Como 1907 w meczu o Puchar Gampera. Rozgrywki ligowe Barcelona rozpocznie w sobotę 16 sierpnia od wyjazdowego spotkania z Mallorcą.