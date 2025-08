Laporta już nie ukrywa, co planuje Barcelona. Bardzo kontrowersyjny pomysł

FC Barcelona aktualnie przygotowuje się do nowego sezonu. Katalończycy niedawno zakończyli tournée w Azji, gdzie rozegrali trzy mecze towarzyskie. Najpierw pokonali 3:1 Vissel Kobe, potem rozbili 7:3 FC Seoul, a na koniec wygrali 5:0 z Daegu. Przed nimi jeszcze jedno starcie. 10 sierpnia zagrają z Como.

Joan Laporta chce rozegrać mecz La Ligi za granicą. Mówi o tym wprost

Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a Joan Laporta znów wrócił do tematu rozegrania meczu La Ligi w Stanach Zjednoczonych. Pomysł ten pojawił się już w poprzednich latach, ale był negatywnie odbierany przez piłkarzy i wywołał wiele kontrowersji. Mówiło się o tym również w zeszłym roku. Finalnie nie doszło jednak do realizacji tych planów. Teraz prezes FC Barcelony liczy na inny obrót spraw.

- Co roku jesteśmy zachwyceni, że możemy pojechać do Stanów Zjednoczonych, ponieważ czujemy się tam kochani, czujemy się szanowani jako klub i mamy tam mnóstwo fanów. Myślę, że rozegranie tam meczu La Ligi będzie bardzo interesujące. Wiem, że prezes La Ligi Javier Tebas bardzo chce rozegrać oficjalny mecz w Stanach Zjednoczonych. A dla Barcelony będzie to wielki zaszczyt, móc uczestniczyć w tym wydarzeniu, które jednocześnie będzie wielką sprawą dla Stanów Zjednoczonych - powiedział w rozmowie z CNN Sports.

Później zapewnił raz jeszcze, że FC Barcelona jest otwarta na reklamę La Ligi w Stanach Zjednoczonych. - Jesteśmy dostępni i otwarci. Jesteśmy do dyspozycji La Liga. Chcemy jak najlepiej skomercjalizować La Ligę. Jeszcze raz powtórzę, jestem otwarty i Barcelona jest do dyspozycji La Liga - dodał.

FC Barcelona rozgrywki ligowe rozpocznie 16 sierpnia. Tego dnia czekać ją będzie wyjazdowa potyczka z Mallorką.