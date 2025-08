Komunikat Barcelony po golu Lewandowskiego. Wystarczyły trzy słowa

FC Barcelona wygrała kolejny mecz podczas przedsezonowego Tournee. Po triumfach z Vissel Kobe 3:1 i FC Seul 7:3 Duma Katalonii zmierzyła się z koreańskim FC Daegu. Blaugrana rozbiła rywali 5:0, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski znów strzela dla Barcelony

Podopieczni Hansiego Flicka prowadzili już 1:0 po golu Gaviego z 21. min. Katalończycy cały czas parli do przodu i kapitalną akcją lewym skrzydłem popisał się Gerard Martin, który w tym spotkaniu występował jako lewy środkowy obrońca, bo Inigo Martinez musiał opuścić dwa ostatnie mecze z powodu urazu mięśni.

Defensor dostał piłkę od Raphinhi i ruszył lewym skrzydłem. Gdy był już na wysokości pola karnego, zagrał płaską piłkę na około 10. metr przed bramką. Defensorzy rywali nie dali przeciąć futbolówki i doszła ona do czającego się za ich plecami Roberta Lewandowskiego, który z kilku metrów nie miał problemów, by pokonać bramkarza rywali.

Reakcja klubu na gola Lewandowskiego

Na to trafienie zareagował oficjalny profil FC Barcelony. "On. Zawsze. Strzela" - podpisano nagranie z całą akcją Martina i Lewandowskiego. W pierwszej połowie na listę strzelców jeszcze raz wpisał się Gavi, który podwyższył prowadzenie na 3:0. Na drugą połowę Polak już nie wyszedł na murawę. Hansi Flick, jak to ma w zwyczaju, wymienił cały skład i dał innym pograć w tym spotkaniu.

To drugi gol Roberta Lewandowskiego w sezonie przygotowawczym. Wcześniej wpisał się na listę strzelców w meczu z FC Seul. W sumie FC Barcelona wygrała 5:0, a w drugiej połowie strzelali Fernandez (54') i Rashford (65').

Warto nadmienić, że Wojciech Szczęsny, który zastąpił Joana Garcię w drugiej połowie, został zmieniony przez Hansiego Flicka w 75. minucie. Zmienił go 19-letni Diego Kochen z USA.