Oto transfer marzeń Barcelony. "Lewandowski nie będzie grał wiecznie"

FC Barcelona chce powtórzyć sukcesy z poprzedniego sezonu, a także zdobyć trofeum Ligi Mistrzów. Do tego potrzebuje wzmocnień. Mimo problemów finansowych sprowadziła już Joana Garcię, Roony'ego Bardghji oraz Marcusa Rashforda. Wciąż jednak ich nie zarejestrowała. I wydaje się, że na tych transakcjach Katalończycy mogą zakończyć letnie okno transferowe. Snują już plany związane z kolejnym rokiem. Niewykluczone, że pozyskają gwiazdę ofensywy, która mogłaby zastąpić Lewandowskiego.

"Sports Illustrated" pisze o następcy Lewandowskiego. "Nie ma pośpiechu, ale..."

Piszą o tym m.in. dziennikarze "Sports Illustrated". Ba, określili sprowadzenie tego piłkarza mianem "transferu marzeń", a także "idealnym następcą Lewandowskiego". O którego zawodnika chodzi? Oczywiście o Juliana Alvareza. Media już od dawna łączą Argentyńczyka z Barceloną. Jak wskazuje redakcja, jest jeden powód, dla którego klub musi rozglądać się za następcą Polaka.

"Mimo że Barcelona ma w składzie Lewandowskiego, jednego z najskuteczniejszych strzelców XXI wieku, to już w sierpniu skończy on 37 lat. Dlatego też pozyskanie długoterminowego następcy jest konieczne i to w stosunkowo niedalekiej przyszłości. Oczywiście nie ma pośpiechu, by rezygnować z Polaka, bo ten wciąż notuje imponujące liczby. (...) Ale Lewandowski nie będzie grał wiecznie" - czytamy. I zdaniem dziennikarzy, Alvarez mógłby "wypełnić lukę po Polaku". "Posiada niezbędne doświadczenie, a także umiejętności, a jego wszechstronność i doskonałe wyczucie pozycji sprawiają, że rozkwitnie w płynnym triumwiracie z dwoma wyjątkowymi skrzydłowymi" - dodała redakcja.

"Gdy tylko Lewandowski zniknie w cień"

Kluczowe dla transferu będzie też samo nastawienie Alvareza. Czy zgodzi się dołączyć do Barcelony? "Gdy tylko zagwarantuje sobie miejsce w pierwszym składzie Katalończyków - co wydaje się niemal pewne, gdy tylko Lewandowski zniknie w cień - to jest wielce mało prawdopodobne, by odrzucił transfer" - czytamy.

Te decyzje będą jednak zapadać dopiero latem 2026 roku. Obecnie numerem "9" w Barcelonie jest Lewandowski, a jego zmiennikiem Ferran Torres. Obaj są w znakomitej formie. Polak ma na koncie gola w przedsezonowym tournee. Hiszpanowi udało się zdobyć o jedno trafienie więcej. Niewykluczone, że obaj pojawią się też na murawie w poniedziałek, kiedy to Barcelona zagra z Daegu FC w ramach ostatniego sparingu w Azji. Początek o godzinie 13:00 czasu polskiego.