Wystarczył miesiąc. Chuligani uderzyli w Yamala w Barcelonie

13 lipca 2025 był szczególnym dniem dla Lamine'a Yamala. Nie tylko weszła w życie podwyżka jego pensji w klubie, ale i wkroczył w dorosłość. Skończył 18 lat. Impreza urodzinowa odbyła się dzień wcześniej i wzbudziła sporo kontrowersji. Plotkowano, że Hiszpan zatrudnił kilka dziewczyn w dość tajemniczych celach, w trakcie uroczystości pojawił się tort z motywami hazardu i broni, ale największe poruszenie wywołało zatrudnienie osób cierpiących na karłowatość. Twierdzono, że piłkarz zrobił to w celach rozrywkowych, co nie jest zgodne z prawem, choć sami zainteresowani temu przeczyli. I choć od tych incydentów minął już niemal miesiąc, to okazuje się, że afera wokół urodzin wciąż ciągnie się za skrzydłowym FC Barcelony.

Artysta uliczny zdewastował mural Lamine'a Yamala. Miało to związek z aferą urodzinową

W niedzielny wieczór dziennikarz Edu Polo poinformował, że zdewastowano mural, upamiętniający osiągnięcie pełnoletności przez Yamala. Dzieło jest zlokalizowane na placu Joanic w Barcelonie, a stworzył je TV Boy. Mural przedstawiał hiszpańskiego piłkarza w stroju Supermana, z literą "L" na piersi. Ale już tak nie wygląda. Wprawdzie Yamal pozostał, ale wokół niego pojawiło się... siedem krasnoludków. "Jakiś 'śmieszny' człowiek zniszczył mural. Tym razem to nie żaden fake czy wytwór sztucznej inteligencji. Właśnie zrobiłem zdjęcie" - pisał dziennikarz na InstaStories.

Kto dopuścił się dewastacji muralu? Jak donosi "Mundo Deportivo", dokonał tego Shredder, artysta miejski. Co miały symbolizować krasnoludki? Nie chodziło tu tylko o nawiązanie do słynnej bajki o "Królewnie Śnieżce", ale przede wszystkim do urodzin Yamala. Krasnoludki rzekomo miały symbolizować osoby cierpiące na karłowatość, które pracowały na imprezie Hiszpana.

Lamine Yamal Screen z https://www.instagram.com/stories/edupolo/

Barcelona przed szansą na trzecie zwycięstwo

Teraz przed Yamalem i Barceloną trzeci, a zarazem ostatni sparing w ramach przedsezonowego tournee po Azji. W nim Katalończycy zmierzą się z Daegu FC. Początek o godzinie 13:00. Relacja tekstowa będzie dostępna na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Dwa poprzednie mecze towarzyskie drużyna Hansiego Flicka kończyła zwycięstwem. Najpierw pokonała 3:1 Vissel Kobe, a następnie jeszcze bardziej przekonująco wygrała z FC Seoul, bo aż 7:3. W obu spotkaniach zagrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Czy podobnie będzie w trzecim sparingu?