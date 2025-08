Flick się nie certoli. Oto jak potraktował Lewandowskiego i resztę

Poprzedni sezon był dla FC Barcelony bardzo udany. Duma Katalonii co prawda nie sięgnęła po upragniony triumf w Lidze Mistrzów, ale zdobyła trzy trofea - mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Duży wkład w te sukcesy mieli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Trener drużyny Hansi Flick zamierza przygotować swoich piłkarzy jeszcze lepiej do następnej kampanii. W tym tygodniu nudy nie będzie.

Flick "dokręca śrubę". Katorżniczy plan treningowy

Javi Miguel z dziennika "AS" poinformował, że Flick "dokręca śrubę" w przygotowaniach do nowego sezonu. Ma to związek z faktem, że w tym tygodniu zespół będzie miał tylko jeden dzień wolny. Mowa tutaj o środzie, kiedy piłkarze mają się zregenerować po przylocie do Barcelony z azjatyckiego tournee. Jeszcze w poniedziałek natomiast Blaugranę czeka mecz kontrolny z Daegu.

W czwartek - już w Barcelonie - piłkarzy czeka podwójna sesja treningowa. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do meczu o Puchar Gampera, gdzie rywalem Dumy Katalonii będzie włoskie Como. To spotkanie odbędzie się 10 sierpnia (niedziela). W piątek i sobotę dla zawodników przewidziano poranne zajęcia. Jak zatem wylicza "AS", tydzień zakończy się starciem z Como i czterema sesjami treningowymi.



"Hansi Flick nie daje chwili wytchnienia i nie rezygnuje z niczego, zdając sobie sprawę, że w nadchodzących rozgrywkach drużyna musi dać z siebie coś więcej, jeśli chce powtórzyć lub przewyższyć wyniki osiągnięte w ubiegłym sezonie - pisze "AS".

Piłkarze odczuwają decyzje Flicka

Jak się okazuje, szalone tempo treningowe zaczyna się odbijać na piłkarzach. Wystarczy wspomnieć, że kontuzji mięśniowej doznał Inigo Martinez, a na problemy zdrowotne narzekają również Fermin Lopez i Eric Garcia.

Pierwsze spotkanie w La Liga Barcelona rozegra 16 sierpnia. Rywalem podopiecznych Hansiego Flicka będzie Mallorca.