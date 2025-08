Rashford nie może grać dla Barcelony. Oto co powiedział

FC Barcelona szukała wzmocnień w ofensywie i zdecydowała się na wypożyczenie Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Anglik przygotowuje się do sezonu z nowym zespołem podczas tournee w Azji. Jest jednak jeden problem. Rashford wciąż nie został zarejestrowany do gry w La Liga w barwach Dumy Katalonii. Temat rejestracji piłkarzy powraca jak mantra w każdym okienku transferowym.

Rashford z jasnym stanowiskiem

W trakcie okresu przygotowawczego dziennikarze "Mundo Deportivo" zapytali Anglika o kwestię dotyczącą rejestracji. Rashford wyznał, że to rzecz, która go nie martwi.

- Jest to coś, co klub musi rozwiązać i jestem przekonany, że to się uda. Skupiam się na treningach i na tym, by być gotowym na początek rozgrywek - podkreślił.



Spokojnie do sprawy dotyczącej rejestracji piłkarzy podchodzi również prezydent Barcelony Joan Laporta. - Rejestracje przebiegają prawidłowo. Lepiej działać, niż marnować czas. Robimy, co do nas należy i jesteśmy przekonani, że uda nam się ich zarejestrować - podkreślił cytowany przez "Marcę".

Oto marzenie Rashforda. Mówi o Lidze Mistrzów

W poprzednim sezonie FC Barcelona wywalczyła trzy trofea na czele z mistrzostwem Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka mieli także chrapkę na triumf w Lidze Mistrzów, ale w półfinale zatrzymał ich Inter Mediolan. Teraz Rashford zapowiada, że dzięki swojej wszechstronności jest w stanie pomóc klubowi w walce o zwycięstwo w elitarnych rozgrywkach.

- Mogę grać na różnych pozycjach i strzelać gole z każdej pozycji na boisku. Chodzi o umiejętność strzelania goli z różnych sytuacji, mam nadzieję, że uda nam się pójść o krok dalej niż w zeszłym roku i wygramy Ligę Mistrzów - przyznał.



Zanim nadejdzie start fazy ligowej Ligi Mistrzów, FC Barcelona ruszy oczywiście do walki o obronę mistrzostwa Hiszpanii. Pierwszy mecz już 16 sierpnia. Rywalem Blaugrany będzie Mallorca.