Hiszpanie trąbią o tym, co zrobił rywal Szczęsnego. Lewandowski bez szans

FC Barcelona dokonała trzech transferów tego lata. Do drużyny dołączyli Joan Garcia, Roony Bardghji, a także Marcus Rashford. Największe nadzieje klub, a także kibice wiążą z pierwszym z wymienionych piłkarzy. To on ma być numerem jeden w bramce w nadchodzącym sezonie. Rzekomo wygryzł z niej Wojciecha Szczęsnego i Marca-Andre ter Stegena. I udowadnia, że jeśli trener da mu szansę, to nie pożałuje.

REKLAMA

Zobacz wideo

Joan Garcia znakomicie spisuje się na treningu. Hiszpanie nie mogą się nachwalić

Garcia przebywa obecnie z zespołem na tournee w Azji. Oprócz kolejnych sparingów zawodnicy Hansiego Flicka biorą też udział w treningach. I właśnie filmik z niedzielnej sesji trafił do sieci. Głównym bohaterem był hiszpański bramkarz. Miał okazję, by zaprezentować umiejętności, a najlepsze akcje pokazano na wideo.

Garcia popisał się kilkoma kapitalnymi interwencjami, broniąc strzały m.in. Lamine'a Yamala czy Roberta Lewandowskiego. Na nagranie zareagował kataloński "Sport". Dziennikarze wymownie nazwali to, co między słupkami wyczyniał golkiper. "Garcia w trybie muru: tak zatrzymał kolegów z drużyny na treningu" - pisali. "Zdobywa miejsce w pierwszym składzie zespołu, mając ręce pełne roboty" - dodali. Tym samym Hiszpan pokazał, że jego sprowadzenie do stolicy Katalonii błędem raczej nie było i faktycznie może pozbawić Szczęsnego szans na regularne występy. Najważniejsza będzie jednak jego forma w trakcie sezonu.

Zobacz też: Oto pierwsze słowa Bednarka po debiucie w FC Porto.

Tylko kilkanaście dni dzieli nas od startu sezonu La Liga

Teraz przed Barceloną ostatni sparing w Azji. Rywalem będzie południowokoreański Daegu FC. Mecz zaplanowano na poniedziałek 4 sierpnia na godzinę 13:00. Możliwe, że Flick zdecyduje się na podobne rozwiązanie, jak w dwóch poprzednich meczach - jedną połowę rozegra Garcia, a drugą Szczęsny. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Sześć dni później Katalończycy rozegrają ostatnie starcie przed startem sezonu. W finale Pucharu Gampera ich rywalem będzie Como 1907. Kampanię La Liga zainaugurują z kolei 16 sierpnia. Tego dnia zmierzą się z RCD Mallorca.