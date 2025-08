Barcelona nie zarejestrowała Szczęsnego. Laporta przemówił

Na początku lipca FC Barcelona poinformowała o podpisaniu z Wojciechem Szczęsnym nowego kontraktu, który obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Doszło do tego w sytuacji, gdy wygasła pierwsza umowa podpisana przez Polaka do końca czerwca bieżącego roku. Z tego też powodu Katalończycy muszą na nowo zarejestrować nową umowę Szczęsnego, żeby mógł on występować w rozgrywkach La Liga.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Joan Laporta optymistycznie patrzy na temat rejestracji Wojciecha Szczęsnego

A Barcelona i rejestracje zawodników to temat, który wraca regularnie w trakcie każdego okienka transferowego. Obecni mistrzowie Hiszpanii mają ciągle problemy finansowe, które wpływają na ten proces. Obecnie nieupoważnieni do gry są Wojciech Szczęsny oraz dwa nowe transfery - Joan Garcia i Marcus Rashford. Głos w tej sprawie postanowił zabrać prezes FC Barcelony Joan Laporta.

Zobacz też: Była 23:50, kiedy gruchnęły wieści ws. transferu Kiwiora. Romano ogłasza

- Rejestracje przebiegają prawidłowo. Lepiej działać, niż marnować czas. Robimy, co do nas należy i jesteśmy przekonani, że uda nam się ich zarejestrować - podkreślił Laporta cytowany przez "Marcę". Zdaniem gazety w Barcelonie są tak optymistycznie nastawieni do tego tematu, że Szczęsny, Garcia i Rashford powinni zostać oficjalnie zarejestrowani w ciągu najbliższych pięciu lub sześciu dni.

Aktualnie Barcelona przebywa na azjatyckim tournée, gdzie rozegrała już dwa sparingi - 3:1 z Vissel Kobe oraz 7:3 z FC Seoul. W poniedziałek o godz. 13:00 zagrają z Daegu, a jeszcze przed startem nowego sezonu zmierzą się w przyszłą niedzielę z Como 1907 w meczu o Puchar Gampera.

Rozgrywki ligowe Barcelona rozpocznie w sobotę 16 sierpnia od wyjazdowego spotkania z Mallorcą.