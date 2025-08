Wielka burza! Minister Szwecji reaguje na nową współpracę Barcelony

FC Barcelona wciąż znajduje się w patowej sytuacji finansowej. Nie jest w stanie spełnić wymogów Finansowego Fair Play, dlatego też ma problemy z rejestracją nowych zawodników. Wciąż do gry nie są uprawnieni m.in. Joan Garcia czy Wojciech Szczęsny. Klub szuka oszczędności, a także dodatkowych środków gdzie tylko może. O jednym z nowych źródeł dochodów poinformował w minioną środę.

Wtedy to ogłoszono współpracę katalońskiej drużyny z Demokratyczną Republiką Konga. Na czym będzie polegać? Jak donosi "Marca", Barcelona ma pomagać w rozwoju sportu, a także kultury w afrykańskim państwie, zamieścić na koszulkach treningowych emblemat "DR Congo - Coeur de Afrique", a także na stadionie pojawi się specjalne logo. W zamian co roku klub będzie inkasował 10 mln euro. Umowa obowiązuje przez cztery lata, czyli do kasy Barcelony wpłynie 40 mln euro.

Burza w Szwecji. Obywatele oburzeni działaniami FC Barcelony i DRK. Minister uspokaja

Współpraca Barcelony z DRK, a także jej warunki mocno zaniepokoiły Szwedów. Dlaczego akurat ich? Jak donosi "Aftonbladet", ten skandynawski kraj przekazuje co roku wiele milionów koron szwedzkich na wsparcie afrykańskiego państwa. Dlatego też Szwedzi wyrazili zaniepokojenie, że ich pieniądze mogą zostać przeznaczone na wsparcie... Barcelony.

Jeden ze szwedzkich ministrów próbował uspokoić obywateli. - Pragnę podkreślić, że żadne szwedzkie pieniądze z podatków nie są przeznaczane na finansowanie współpracy DR Kongo z FC Barceloną. Ani jeden grosz ze szwedzkich podatków nie powinien być przeznaczony na takie priorytety, niezależnie od kraju. Nasza pomoc dla DRK trafia bezpośrednio do paczek żywnościowych, strzykawek ze szczepionkami i podręczników szkolnych, na przykład za pośrednictwem organizacji ONZ - zapewniał Benjamin Dousa. Te słowa nie uspokoiły jednak Szwedów. Barcelona nie jest jedynym klubem, z którym współpracuje DRK. Podobne umowy zawarły AS Monaco, a także AC Milan.

Ostatnie przygotowania do kolejnego sezonu

Już wkrótce Barcelona rozpocznie sezon ligowy. 16 sierpnia zagra z RCD Mallorca w ramach 1. kolejki La Liga. Zanim jednak to nastąpi, drużynę czekają dwa spotkania. Już w poniedziałek 4 sierpnia zmierzy się z południowokoreańskim Daegu FC w ramach ostatniego sparingu w Azji, a sześć dni później jej rywalem będzie Como 1907 w finale Pucharu Gampera. Relację tekstową z tych spotkań będzie można śledzić na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.