Lewandowski i Szczęsny wprowadzili go do Barcelony. Tak o nich mówi

- Mam wiele wspomnień z tego dnia - mówił w rozmowie z klubowymi mediami Roony Bardghji. Nowy piłkarz FC Barcelony nawiązał do wspólnego wyjścia na miasto z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym. To właśnie Polacy wprowadzali go do drużyny i zabrali na wspólną wycieczkę. Oto co 19-latek powiedział na ich temat.