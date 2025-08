To z nią Szczęsny był na ślubie Lewandowskiego. Oto co teraz robi

Wojciech Szczęsny to nie tylko znakomity bramkarz, ale też szczęśliwy mąż i ojciec. W 2016 r. wziął ślub z Mariną Łuczenko, a wkrótce doczekał się dwójki dzieci - syna Liama i córkę Noelii. Gdy rozpoczynał wielką piłkarską karierę u jego boku pojawiała się jednak inna kobieta. Mowa o Sandrze Dziwiszek, którą poznał jeszcze w liceum. Jak potoczyły się jej losy?

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? Żelazny: Pewnie nie dotrzymał obietnicy

To z nią Szczęsny był na ślubie Lewandowskiego. Nie chodzi o Marinę

Jeszcze w czasach szkolnych Dziwiszek trenowała skok o tyczce. Porzuciła jednak sport i obecnie jest modelką i prawniczką. A jak układały się jej relacje ze Szczęsnym? Jak podaje portal naTemat.pl, para przeszła poważny kryzys, gdy Szczęsny zamiast pójść z nią na studniówkę, udał się na trening. Przez to rozstali się na pewien czas, ale wkrótce do siebie wrócili. Kobieta wyjechała nawet z piłkarzem do Anglii, gdy ten grał w Arsenalu. W 2012 r. ponownie ze sobą zerwali.

Mimo to oboje pozostawali w przyjacielskich relacjach. W 2013 r. Szczęsny zabrał nawet Dziwiszek na ślub Roberta Lewandowskiego jako osobę towarzyszącą. Z czasem jednak zerwali ze sobą kontakt. Bramkarz poznał Marinę Łuczenko, a modelka również znalazła sobie nowego partnera - znów związanego ze sportem.

Była dziewczyna Szczęsnego spotyka się z synem miliardera. To on "wygryzł" Roberta Kubicę

Dziwiszek zaczęła spotykać się z kierowcą Formuły 1 Nicholasem Latifim, co w 2020 r. potwierdził fotograf i dziennikarz Kym Illman. Kobieta regularnie pojawiała się wówczas wyścigach. Kanadyjczyk od 2020 do 2022 startował w zespole Williamsa, gdzie zastąpił... Roberta Kubicę. Lafiti znany jest także ze względu na swojego ojca - Michaela, który dorobił się gigantycznego majątku jako prezes Sofina Foods Inc., a więc kanadyjskiego giganta branży spożywczej.

31-latka nie ma więc na co narzekać. Trafiła bowiem do rodziny multimiliarderów. Nadal jednak realizuje się zawodowo. Jak podaje "Przegląd Sportowy", w 2022 r. zasiliła nawet grono nowojorskiej Izby Adwokackiej, a rok temu postała przyjęta do Rady Adwokackiej w Londynie. Aktywna jest również na Instagramie. Jej profil obserwuje ponad 52 tys. osób.