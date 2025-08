Ależ akcja Lewandowskiego! Nawet nie musiał dotykać piłki

36-latek jest wybitnym napastnikiem, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wystarczy tylko przytoczyć jego statystyki kariery. Ponad 600 bramek strzelonych w oficjalnych meczach. 105 z nich w Lidze Mistrzów, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w tych rozgrywkach. Od sezonu 2011/2012 strzelał w klubie minimum 25 bramek w każdej kampanii. W samej tylko Barcelonie zgromadził przez trzy lata 101 trafień.

Nie tylko strzela. Kibice nie mogą wyjść z podziwu po tym, jak Polak zachował się w polu karnym

Lewandowski jest jednak w "Dumie Katalonii" kimś więcej, niż tylko egzekutorem. Podczas spotkania wykonuje też niesamowitą pracę bez piłki, dzięki czemu do sytuacji strzeleckich dochodzą jego koledzy. Widać to we fragmencie, który na X udostępnił jeden z użytkowników portalu. "IQ Lewandowskiego. Przesunął obrońcę tak, aby Ferran Torres mógł strzelić bramkę i żeby nie było spalonego" - napisał.

Akcja pochodzi z meczu 28. kolejki LaLiga, w którym FC Barcelona pokonała na wyjeździe 4:2 Atletico Madryt, choć przegrywała już 0:2. Lewandowski strzelił w tamtym spotkaniu pierwszą bramkę. Było to zresztą bardzo ładne trafienie, przy którym przyjął górną piłkę na klatkę piersiową, po czym oddał precyzyjny strzał w prawy róg bramki, zupełnie poza zasięgiem ramion Jana Oblaka. I chociaż przy golu na 2:2 Ferrana Torresa nawet nie dotknął piłki, to wykonał przy nim taką pracę, że wielu ekspertów nagrodziłoby go słynną asystą drugiego stopnia.

Podobnego zdania są kibice i użytkownicy X, którzy skomentowali zachowanie Lewandowskiego przy golu Hiszpana. "Top 3 najlepszych napastników w historii" - napisał jeden z kibiców. "Nawet bez piłki tak wiele daje drużynie" - chwali inny wpis. "[Obrońcy] byli tak pewni, że piłka trafi do Lewandowskiego. Kciuk w górę za asystę" - ocenił kolejny fan. "Jego doświadczenie to klucz sukcesu".

"Lewandowski to klasowy piłkarz, musimy jak najszybciej znaleźć kogoś o podobnym profilu" - zauważył jeden z komentujących, zapewne mając na myśli wiek Polaka oraz to, że jego umowa z klubem wygasa w czerwcu 2026 roku. Wprawdzie kontrakt zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok, ale o względy 36-latka zabiegają też szejkowie z Arabii Saudyjskiej, którzy widzieliby go w tamtejszej lidze.

Jeżeli chcecie przypomnieć sobie lepiej spotkanie, z którego pochodzi ten krótki wycinek, to poniżej znajdziecie jego obszerny skrót, udostępniony na YouTube przez stację Eleven.