Tak Szczęsny i Lewandowski potraktowali nowego piłkarza Barcelony. "Nie zapomnę"

19-letni skrzydłowy Roony Bardghji w trakcie tegorocznego letniego okienka transferowego podpisał umowę z mistrzem Hiszpanii - FC Barceloną. Już w debiucie Szwed zdobył gola, a FC Barcelona wygrała z japońskim zespołem Kobe 3:1 (1:1). Roony Bardghji już po kilku treningach, udał się na spacer po Japonii. I to wraz z dwoma Polakami: Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym. "Podziwiam widoki przed kolejnym wyzwaniem" - pisał Lewandowski. "Kyoto z chłopakami!" - pisał Szczęsny. Obaj udostępnili fotografię, na której widać, jak w trójkę siedzą pod jedną z japońskich świątyń - pisała Agnieszka Piskorz ze Sport.pl.

Nadzieja FC Barcelony zabrała głos. Co za słowa o Lewandowskim i Szczęsnym

Teraz Roony Bardghji zabrał głos na temat pierwszych chwil spędzonych w szatni FC Barcelony. Pochwalił Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

- Czuję się tutaj jak w domu. Jakość zawodników i to, o co chodzi w tym klubie, to wszystko jest nowe. Czujesz miłość ludzi z całego świata. Zawsze staram się spędzać jak najwięcej czasu z piłkarzami, aby ich poznać i zbliżyć się do nich. Kiedy byliśmy w Japonii, poszedłem na spacer z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym. Świetnie się bawiliśmy, dużo śmialiśmy. To był dzień, którego nigdy nie zapomnę, z wyjątkowymi piłkarzami i niesamowitymi ludźmi - powiedział Roony Bardghji.

Roony Bardghji ma 19 lat i jego nominalną pozycją jest prawa strona ataku. W ubiegłym sezonie grał w duńskim FC Kopenhaga, ale tylko w sześciu meczach, bo leczył zerwanie więzadła krzyżowego. W sumie dla tego klubu zagrał 84 spotkania, zdobył 15 goli i miał jedną asystę.

FC Barcelona w kolejnym sparingu, w poniedziałek 4 sierpnia zmierzy się z koreańskim zespołem Daegu FC. Początek spotkania o godz. 13 czasu polskiego.

Drużyna trenera Hansiego Flicka walkę o obronę trofeum w La Lidze rozpocznie 16 sierpnia (godz. 19.30) od wyjazdowego pojedynku z dziesiątą drużyną ubiegłego sezonu - Mallorcą.

Zapraszamy Państwa na relację na żywo z obu tych spotkań na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.