Robert Lewandowski ma za sobą już trzy sezony w FC Barcelonie. Najlepszy dla niego był ten ostatni - w którym zdobył 42 gole w 52 meczach, a także cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii oraz triumfu w Pucharze Króla. Kibice Blaugrany zazwyczaj nie pamiętają o metryce polskiego napastnika, bo nic nie wskazuje na to, żeby miał lada moment stracić wysoką formę. Co jakiś czas pojawiają się jednak pogłoski czy komentarze o potencjalnych następcach oraz rywalach Lewego.

Rywalizacja w FC Barcelonie. Ten piłkarz wygryzie Lewandowskiego?

Zespół Hansiego Flicka jest już po dwóch meczach sparingowych w Japonii. Pierwszy z Vissel Kobe wygrał 3:1, drugi z FC Seoul 7:3. Na listę strzelców podczas tych spotkań wpisał się również Lewandowski, ale błyszczeli też inni piłkarze Barcy. Właśnie na to zwrócił uwagę kataloński "Sport", który jest zdania, że po piętach Polakowi zaczyna deptać Ferran Torres.

"Wymagania w Barcelonie rosną, przez co stworzyła się bardzo twarda rywalizacja o pozycję między Lewandowskim a Ferranem Torresem. Zawodnik z Foios strzelił dwie bramki przeciwko FC Seoul i obie pokazały go jako definicję snajpera. Ferran zawsze tłumaczył, że obserwował Lewandowskiego przez ostatnie lata, żeby nauczyć się roli dziewiątki i wychodzi mu to tak dobrze, że uczeń może niedługo przerosnąć mistrza" - czytamy na portalu znanej gazety.

"Sport" podkreśla też wielką ambicję Ferrana, który ma liczyć, że wywalczy miejsce w podstawowym składzie FC Barcelony. Czytamy też, że wysoką formę Hiszpana docenia trener Blaugrany.

"Hansi Flick obserwuje to wszystko z wielką satysfakcją. Nie musiał patrzeć na rynek transferowy w poszukiwaniu dziewiątki, mając na tej pozycji Lewandowskiego oraz Ferrana Torresa. Co więcej, Rashford to kolejny zawodnik, który może tam grać, choć w okresie przygotowawczym był dotychczas widziany przede wszystkim jako lewoskrzydłowy" - tłumaczy "Sport".

FC Barcelona sezon 2025/2026 zainauguruje 16 sierpnia. Jej rywalem w 1. kolejce La Liga będzie RCD Mallorca.