Co za zwrot! Gwiazdy Barcelony mówią wprost o ter Stegenie

"Marc-Andre ter Stegen pomyślnie przeszedł kolejną operację dolnej części pleców" - poinformowała FC Barcelona we wtorek. Odnowienie kontuzji nadeszło w najgorszym możliwym dla Niemca momencie. Deklarował, że będzie walczył o miejsce w bramce Katalończyków, ale niewykluczone, że uraz na dobre go z niej wyeliminuje. Barcelona już tego nie ukrywa, że chce się pozbyć golkipera. Niedawno pojawiły się też wieści, że może pozbawić go opaski kapitana. Ter Stegen na zamierza jednak odchodzić. I wydaje się, że ma po swojej stronie... innych kolegów z drużyny. Co w tej sytuacji zrobi klub?

Piłkarze FC Barcelony wspierają ter Stegena. "Uważam, że będzie kapitanem"

Obecnie piłkarze Barcelony przebywają w Azji, gdzie rozgrywają kolejne sparingi. Po meczu z FC Seoul (7:3) przed mikrofonem stanął Frenkie de Jong i w trakcie rozmowy poruszył temat ter Stegena. - Dla mnie Marc jest kapitanem zespołu, podobnie, jak miało to miejsce w poprzedniej kampanii - zaczął Holender, cytowany przez barcauniversal.com. - To piłkarz światowej klasy i zawsze dawał z siebie wszystko dla drużyny, dlatego też bardzo go wspieram. Z tego co wiem, tak samo postępuje drużyna - dodawał, zapewniając o pozytywnej atmosferze w ekipie i pozytywnym nastawieniu do Niemca.

Głos w sprawie zabrał też Ferran Torres. Napastnik wypowiedział się na temat możliwości odebrania opaski kapitańskiej ter Stegenowi. Wcześniej mówił o tym Hansi Flick. - To drużyna wybiera kapitanów, tak zawsze było. Zobaczymy, co się stanie. Zwykle decydujemy w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem sezonu - mówił Niemiec. A co powiedział Ferran? - Nie dyskutowaliśmy na ten temat, albo przynajmniej o tym nie wiem. Nie wiem, czy dojdzie do głosowania. Uważam jednak, że ter Stegen, ze względu na lata, które tutaj spędził, będzie kapitanem - skwitował.

Marc-Andre ter Stegen nie zamierza zmieniać otoczenia

Widać, że ter Stegen ma wsparcie w kolegach z drużyny. I ten fakt dziwić nie może. W końcu jest w niej aż od 11 lat. Przez długi czas pełnił rolę lidera i regularnie stawał w bramce, a z nim Barcelona zdobywała kolejne trofea. Media przekonują jednak, że obecnie relacje Niemca z klubem są bardzo napięte. Sam zainteresowany temu przeczy. - Relacje z klubem są dobre i nienaruszone, jak zawsze - zapewniał golkiper tuż przed operacją. Ter Stegen rozegrał aż 422 mecze dla Katalończyków, w których wpuścił 416 goli, a także zachował 175 czystych kont.

Teraz przed Barceloną ostatni sparing w Azji. W poniedziałek 4 sierpnia zmierzy się z Daegu FC. Początek o godzinie 13:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Niewykluczone, że tak jak i w poprzednich meczach towarzyskich, tak i w tym szansę do gry otrzymają dwaj bramkarze - Joan Garcia i Wojciech Szczęsny.