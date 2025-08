Yamal zobaczył, jaką koszulkę ma na sobie Szczęsny. I od razu zareagował

10 - tyle bramek zdobyli piłkarze FC Barcelony w dwóch pierwszych meczach sparingowych. Drużyna trenera Hansiego Flicka najpierw pokonała Kobe 3:1, a w czwartkowe południe wygrała 7:3 (3:2) z koreańskim zespołem FC Seoul. Bramki dla FC Barcelony w tym drugim meczu zdobyli: Lamine Yamal dwie (14. i 45.+3), Ferran Torres dwie (74. i 88.), Robert Lewandowski (8.), Andreas Christensen (55.) oraz Gavi (76.).

Oto jak Lamine Yamal zareagował na nowy strój Wojciecha Szczęsnego

Całą drugą połowę w meczu z FC Seoul między słupkami FC Barcelony był Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski po spotkaniu założył koszulkę koreańskiej drużyny.

Natychmiast na ten fakt zareagował Lamine Yamal, gwiazdor FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. 18-letni skrzydłowy sprawiał wrażenie zachwyconego kreacją Szczęsnego. Yamal zaczął machać ręką, przybił piątkę ze Szczęsnym i coś mu szepnął do ucha. Polak zareagował śmiechem.

Co ciekawe, identycznie kiedyś zareagował były znakomity francuski piłkarz - Zinedine Zidane. Francuz zrobił to, będąc trenerem Realu Madryt, po przepięknym golu przewrotką z jedenastu metrów Cristiano Ronaldo w meczu Ligi Mistrzów z Juventusem. Można to zobaczyć w linku poniżej.

FC Barcelona w kolejnym sparingu, w poniedziałek 4 sierpnia zmierzy się z koreańskim zespołem Daegu FC. Początek spotkania o godz. 13 czasu polskiego.

