Oto następca Lewandowskiego? Szokujące doniesienia

Hiszpańskie media od jakiegoś czasu trąbią, że FC Barcelona szuka napastnika, który zostanie następcą Roberta Lewandowskiego. W artykułach przewijały się takie nazwiska jak Viktor Gyokeres, Julian Alvarez, czy Alexander Isak. Jednak żaden z tych transferów nie doszedł do skutku. Ten pierwszy trafił do Arsenalu, a ostatni najprawdopodobniej przeniesie się do Liverpoolu. "Fabrizio Romano uważa, że piłkarz doszedł już do porozumienia z Liverpoolem, a teraz obie strony czekają tylko na decyzję Newcastle. Aby dostał on "zielone światło", trzeba znaleźć następcę. Romano dodaje, że piąty zespół ubiegłego sezonu PL toczy wojnę z Manchesterem United o Benjamina Sesko z RB Lipsk" - relacjonował Hubert Pawlik na łamach Sport.pl.

Zaskakujący kandydat na następcę Lewandowskiego

Teraz zaskakujące informacje nt. potencjalnego następcy Lewandowskiego przekazali dziennikarze "Mundo Deprotivo". Mowa o napastniku Chelsea "Nicolas Jackson łączony z Barceloną" - czytamy w nagłówku. Dziennikarze piszą, że napastnik "może być jednym z głównych motorów napędowych w połowie tego okna transferowego".

Wszystko przez to, że Chelsea sprowadziła już dwóch napastników - Joao Pedro za 63,7 mln euro i Liama Delapa za 35 mln euro. "MD" przypomina, że Jackson był ważną postacią w ataku w ubiegłym sezonie, ale - zdaniem serwisu - "wygląda na to, że trzeciego sezonu w Londynie nie będzie".

Senegalski napastnik ma czuć, że nie ma dla niego miejsca i szuka sposobu, by odejść. Według doniesień 24-latek ma być w orbicie zainteresowań FC Barcelony. Jedynym nominalnym napastnikiem w klubie jest Robert Lewandowski, którego kuszą kluby z Arabii Saudyjskiej, ale ten nie myśli o transferze.

"Portal Caught Offside proponuje formułę, zgodnie z którą Barca mogłaby pozyskać napastnika już teraz, aby mógł on uczyć się od Lewandowskiego w nadchodzących miesiącach, ponieważ Lewandowski ma jeszcze rok kontraktu" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Hiszpanie wątpią, że dojdzie do tego transferu i powołują się na słowa prezydenta FC Barcelony Joana Laporty, który podkreślił, że kolejnych transferów nie będzie. "Mimo to Jackson jest zawodnikiem, który zna już LaLigę, grając w Żółtej Łodzi Podwodnej, a jego adaptacja byłaby łatwiejsza. Tym bardziej, jeśli ma się u boku polskiego zawodnika, jednego z najlepszych napastników tej dekady, jako mentora" - zakończono.