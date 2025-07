Rosjanie trąbią o Lewandowskim. "To bez sensu"

Jak długo jeszcze potrwa przygoda Roberta Lewandowskiego z Barceloną? Fani naszego napastnika zadają sobie to pytanie coraz częściej, bo i czasu na papierze coraz mniej. Lewandowski to oczywiście nadal jeden z najlepszych na swojej pozycji. Nikt przypadkiem nie strzela 42 goli w całym sezonie, tak jak zrobił to Polak w rozgrywkach 2024/25. Każdy za to jednak dwa razy zastanowi się nad ofertą przedłużenia kontraktu z zawodnikiem, mającym na karku niespełna 37 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Rosjanie wydali wyrok ws. Lewandowskiego. "Wieku nie oszukasz"

Zdaniem hiszpańskich mediów nie ma pewności, co zamierza w tej sprawie Barcelona. Za to Lewandowskim coraz mocniej interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej. Sytuacja Polaka przykuła uwagę nawet rosyjskich mediów. Dla portalu sports.ru wypowiedział się tamtejszy ekspert od ligi hiszpańskiej Timur Bokov. Jego zdaniem Lewandowski może zrobić wiele, by ograniczyć wpływ wieku, ale go nie zatrzyma.

- Nawet mimo niezwykłej formy fizycznej wieku się nie oszuka. Bez piłki Polak stał się bardziej pasywny, oszczędza energię na wbiegnięcia w pole karne i wykończenie. Na przestrzeni całej kariery w Barcelonie był niestabilny. Czasem daje z siebie wszystko, a czasem marnuje sytuacje. Choć jednocześnie nie spadł poniżej granicy 25-ciu goli na sezon - czytamy.

Lewandowski mniej użyteczny dla Flicka

Zdaniem Rosjanina Polak staje się coraz mniej atrakcyjny piłkarsko dla Flicka. Mimo to jego odejście do Arabii nie byłoby teraz dobre dla Barcelony. - Jest wybitnym napastnikiem, ale obecnie z dużym trudem kreuje okazje bramkowe z uwagi na ruchy poza polem karnym. Dla Flicka to bardzo ważne więc Ferran Torres wyglądał ciekawiej jako fałszywa dziewiątka. Jednak granie nim w podstawowym składzie jest wątpliwe. Lewandowski potrzebuje zastępstwa, ale to bez sensu żegnać się z nim teraz. Robert nadal umie strzelać - podsumował Bokov.