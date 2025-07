Cały świat zobaczył, jak Yamal ośmieszył Lewandowskiego

Trwają przygotowania FC Barcelony do nowego sezonu. Katalończycy trenują aktualnie na Dalekim Wschodzie. Przed nimi jeszcze dwa sparingi w Korei Południowej przed powrotem do Europy na ostatnią fazę okresu przygotowawczego. W międzyczasie w sieci co rusz pojawiają się filmiki z ich treningów. Jednym z nich postanowił podzielić się Lamine Yamal. Młody Hiszpan zażartował sobie przy okazji z Roberta Lewandowskiego.