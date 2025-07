Złe wieści dla ter Stegena. Nagelsmann postawił mu ultimatum

- Nie martwię się za bardzo. Wiem, że w przyszłym roku będę w Barcelonie - zapewniał na początku czerwca Marc-Andre ter Stegen. Tyle tylko, że pewny tego już być nie może. Jeśli chce jechać na mistrzostwa świata 2026 i być numerem jeden w bramce, to musi regularnie grać w klubie. A tego Katalończycy zagwarantować mu nie mogą. Niewykluczone, że zimą Niemiec będzie zmuszony do tego, by poszukać sobie nowego pracodawcy. Dodatkową presję na niego nałożył Julian Nagelsmann.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Julian Nagelsmann uspokaja ws. ter Stegena, a jednocześnie stawia bramkarzowi warunek

Selekcjoner reprezentacji Niemiec pojawił się na Międzynarodowym Kongresie Trenerów w Lipsku, gdzie zabrał głos w sprawie ter Stegena. Czy widzi go w bramce kadry na mundialu? Obecnie golkiper przechodzi rekonwalescencję po operacji, której poddał się kilkanaście godzin temu. - Wiem, że Marc wróci w grudniu. Wystąpi w dwóch meczach w marcu, a także w czerwcu, po czym weźmie udział w mistrzostwach świata - mówił Nagelsmann, cytowany przez kataloński "Sport". Wydawać by się mogło, że ter Stegen nie ma powodów do niepokoju i może być pewny miejsca w bramce. A jednak! Po chwili Nagelsmann dodał kilka słów, które są swego rodzaju warunkiem/ultimatum.

- [Ter Stegen, przyp. red.] Będzie naszym numerem jeden, jeśli tylko będzie zdrowy i będzie numerem jeden w klubie. On o tym wie - podkreślał Nagelsmann. A bycie numerem jeden w bramce Barcelony tak pewne już nie jest. Choć przez wiele lat ter Stegen był liderem, to obecnie w hierarchii przed nim znajdują się Joan Garcia i Wojciech Szczęsny. Niemiec odrzucił możliwość odejścia z klubu i zapowiadał walkę z konkurentami. Problem w tym, że odnowiła mu się kontuzja. I najpewniej ta stanie na drodze do regularnej gry w Barcelonie.

Trudne tygodnie przed ter Stegenem

Co zrobi ter Stegen? Teraz ma czas na dojście do siebie po zabiegu i przemyślenie przyszłości. O pojawienie się nowych konkurentów w walce o miejsce w reprezentacji, raczej może być spokojny. Nie tak dawno informowano, że Manuel Neuer może wrócić do kadry w związku z operacją ter Stegena i niewykluczone, że to on zagra na MŚ. Nagelsmann zaprzeczył jednak tym doniesieniom.

Zobacz też: Tak strzela Lewandowski! Raz, dwa, trzy. On jest niesamowity.

We wrześniu reprezentacja Niemiec rozegra dwa spotkania w ramach eliminacji do mundialu. Najpierw zmierzy się na wyjeździe ze Słowacją (4 września), a trzy dni później podejmie u siebie Irlandię Północną. Z kolei Barcelona już wkrótce rozpocznie sezon ligowy. Pierwszy mecz zaplanowano na 16 sierpnia, a rywalem będzie RCD Mallorca. Wcześniej piłkarze Hansiego Flicka rozegrają dwa sparingi w Azji, a także zawalczą o Puchar Gampera z Como 1907. Zarówno w kadrze, jak i w klubie w najbliższym czasie zabraknie ter Stegena.