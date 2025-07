Tak strzela Lewandowski! Raz, dwa, trzy. On jest niesamowity

Robert Lewandowski nieuchronnie zbliża się do końca piłkarskiej kariery. Właśnie Lewandowski wszedł w ostatni rok swojego kontraktu z Barceloną i wiele na razie wskazuje na to, że obie strony nie zwiążą się współpracą na dłużej. Na razie Lewandowski nie zajmuje sobie głowy co do swojej przyszłości. - Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon w Barcelonie. Nie myślę o tym i zachowuję pełen spokój. To teraz nie jest ważne. Ważne jest to, co będę mógł zrobić w tym sezonie. Najważniejsze jest to, w jakim kierunku wszyscy chcemy podążać - tłumaczył napastnik Barcelony. Jego liczby nadal robią ogromne wrażenie.

Lewandowski na szczycie. Co za liczby od sezonu 15/16. "Długowieczność"

Serwis transfermarkt.com wyliczył, jacy piłkarze odnotowali najwięcej hat-tricków (trzy gole w jednym meczu) w dziesięciu ostatnich sezonach. Zdecydowanie najwyżej w tej klasyfikacji jest Lewandowski, który kończył 23 mecze z hat-trickiem. Łącznie potrzebował na to 473 spotkań, licząc nie tylko rozgrywki ligowe, ale też pucharowe. Czołową trójkę w tej klasyfikacji uzupełniają Kylian Mbappe (19 hat-tricków w 427 meczach) i Harry Kane (19 hat-tricków w 454 spotkaniach).

Tuż za podium tej klasyfikacji jest Cristiano Ronaldo (18 hat-tricków w 326 meczach) i Leo Messi (16 hat-tricków w 371 spotkaniach). Wrażenie może robić wynik Erlinga Haaland, który odnotował 15 hat-tricków w 235 meczach we wszystkich rozgrywkach. "Lewandowski to konsekwencja i długowieczność. Haaland to maszyna do strzelania goli" - pisze jeden z internautów pod postem Transfermarktu.

Czołową dziesiątkę tej klasyfikacji uzupełniają Sergio Aguero (11 hat-tricków w 231 meczach), Luis Suarez (11 hat-tricków w 323 meczach), Pierre-Emerick Aubameyang (11 hat-tricków w 378 spotkaniach) oraz Wissam Ben Yedder (10 hat-tricków na przełomie 380 meczów).

Pewnym zaskoczeniem może być obecność Ben Yeddera w tym zestawieniu, który od sezonu 15/16 grał dla Toulouse FC (2010-2016), Sevilli (2016-2019) i AS Monaco (2019-2024). Ostatnio o Ben Yedderze było głośno ze względu na wyrok za napaść na tle seksualnym. Napastnik miał się masturbować przed 23-letnią kobietą i dotykać jej miejsca intymne wbrew jej woli. Sąd skazał go na 2,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, a poza tym zapłacił 6500 euro odszkodowania dla ofiary.

Lewandowski wróci do reprezentacji Polski? "Na pewno dojdzie do rozmowy"

Poza wątkiem klubowym wciąż nierozwiązany jest wątek reprezentacyjny z udziałem Lewandowskiego. Robert ogłosił, że zawiesza grę w narodowych barwach do momentu, gdy selekcjonerem kadry pozostanie Michał Probierz. Wiemy już, że Probierz podał się do dymisji, a jego następcą został Jan Urban. Czy teraz Lewandowski wróci do kadry?

- Do mojej rozmowy z Robertem Lewandowskim na pewno dojdzie. Nie ukrywałem tego. Wspominałem podczas konferencji prasowej, że mamy sprawę do rozwiązania i nie jest ona do załatwienia na telefon. Oznacza to, że trzeba będzie spotkać się twarzą w twarz z Robertem, Piotrkiem Zielińskim i ważnymi postaciami zespołu, a także z innymi zawodnikami - mówił Urban w jednym z wywiadów.

Kolejne mecze Polska zagra we wrześniu tego roku, odpowiednio z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09). W najbliższych dniach sprawa z ewentualnym powrotem Lewandowskiego (i oddaniem opaski) zostanie wyjaśniona.