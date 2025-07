Robert Lewandowski wszedł w ostatni rok swojego kontraktu z Barceloną. Jeżeli nagle nie dojdzie do chęci przedłużenia współpracy po obu stronach, to sezon 25/26 będzie ostatnim, w którym Lewandowski będzie grał dla Barcelony. - Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon w Barcelonie. Nie myślę o tym i zachowuję pełen spokój. To teraz nie jest ważne. Ważne jest to, co będę mógł zrobić w tym sezonie - mówił Robert w jednym z wywiadów po rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu z Barceloną. Cały czas w kierunku Lewandowskiego spoglądają kluby z Arabii Saudyjskiej.

Obóz Lewandowskiego reaguje na plotki o Arabii Saudyjskiej. Jasny komunikat

"Mundo Deportivo" podawało, że kilka klubów z Arabii Saudyjskiej monitoruje sytuację Lewandowskiego, a także zasięgało języka u jego otoczenia, by się dowiedzieć, czy Polak byłby otwarty na transfer tego lata. "Cały ten scenariusz z Arabią Saudyjską wydarzyłby się tylko wtedy, gdyby Polak otrzymał znaczącą ofertę, która zmusiłaby go do przemyślenia swojego życia zawodowego" - pisali hiszpańscy dziennikarze. Co o tej sytuacji sądzi sam Lewandowski?

"Przegląd Sportowy Onet" skontaktował się z jedną z osób, z otoczenia Lewandowskiego w temacie plotek łączących Roberta z Arabią Saudyjską. - Robert na 100 proc. zostaje w Barcelonie. Nie ma tematu Arabii Saudyjskiej - czytamy. To najprawdopodobniej zamyka temat ewentualnego transferu Lewandowskiego w trakcie letniego okna.

Lewandowski rozpocznie ten sezon w Barcelonie jako zawodnik wyjściowego składu i stworzy tercet wraz z Raphinhą i Lamine'em Yamalem. Prawdopodobnymi konkurentami Lewandowskiego będą Ferran Torres oraz Marcus Rashford. W przypadku Hiszpana i Anglika warto wspomnieć, że obaj mogą występować w roli skrzydłowych, więc Barcelona w tym sezonie będzie jeszcze bardziej elastyczna.

Do tej pory Lewandowski zagrał w 147 meczach w barwach Barcelony, w których strzelił 101 goli i zanotował 20 asyst. Poprzedni sezon był zdecydowanie najlepszy liczbowo dla Lewandowskiego - w 52 meczach miał 42 gole i trzy asysty.

Barcelona odbierze opaskę ter Stegenowi? To szansa dla Lewandowskiego

W związku z tym, że przed Lewandowskim czwarty sezon w Barcelonie, to pojawia się pytanie, czy Polak znajdzie się w radzie drużyny i będzie w gronie kapitanów w drużynie Hansiego Flicka. O takim scenariuszu media wspominały już w zeszłym roku , ale wtedy drużyna wybrała Pedriego i Raphinhę, którzy uzupełnili Marc-Andre ter Stegena, Ronalda Araujo i Frenkiego De Jonga.

Teraz pojawiają się pogłoski o odebraniu opaski ter Stegenowi w związku ze zmianą jego statusu w klubie, a także z operacją. Być może tym razem Lewandowski zostanie doceniony.