Media: Nagły zwrot w bramce Barcelony?! Gigantyczny bałagan

Już podczas pierwszych treningów rozpoczynających sezon 2025/2026 okazało się, że 33-latek narzeka na ból w plecach. Dokładne badania wykazały, że odnowiła mu się kontuzja z końca 2023 roku. Mało tego, zawodnik ponownie musiał poddać się operacji, która została przeprowadzona w Klinice Sportowej w Bordeaux.

Problem polega na tym, że sam zainteresowany nie zdradził przewidywań lekarzy, jak długo będzie trwała jego przerwa. W mediach społecznościowych napisał jedynie, że powinna wynieść około trzy miesiące. Długość pauzy to bardzo ważna kwestia w kontekście zarejestrowania nowego nabytku Barcelony, którym jest konkurent (czy może nawet bardziej - następca) Niemca w bramce, Joan Garcia.

Miesiąc robi ogromną różnicę. Barca musi sięgnąć po paragrafy

Hiszpan, którego za 25 milionów euro sprowadzono z Espanyolu, nie został jeszcze zarejestrowany, a wszystko z powodu nie najlepszej sytuacji finansowej klubu. Barcelona może się jednak powołać na artykuł 77 regulaminu LaLiga, który mówi, że w przypadku poważnej kontuzji któregoś zawodnika klub ma prawo zarejestrować jego zastępcę. Warunki skorzystania z tego zapisu są następujące: po pierwsze, klub musi przeznaczyć na zmiennika maksymalnie 80% pensji kontuzjowanego gracza. To akurat nie problem w przypadku gigantycznego wynagrodzenia ter Stegena. Ale za "poważną kontuzję" uznaje się taką, która wyklucza piłkarza z gry na minimum cztery miesiące.

Czy to przypadek, że 33-latek w mediach społecznościowych poinformował o krótszym czasie powrotu, a także nie chciał, by podano do wiadomości oficjalne przewidywania co do jego rekonwalescencji? Odpowiedzi na te pytania pozostawiamy w domyśle.

Zdaniem katalońskiego "Sportu", "Blaugrana" twierdzi, że przerwa od gry ter Stegena potrwa cztery-pięć miesięcy. Ale nie chce publicznie wdawać się w medialną przepychankę z zawodnikiem i ma inny plan, jak dowieść swojego stanowiska. Klub ma zamiar złożyć pełną dokumentację kontuzji do Komisji Medycznej LaLiga, złożonej z niezależnych specjalistów. To oni zdecydują jak długo może potrwać przerwa ter Stegena. Jeżeli uznają, że cztery miesiące lub więcej, Barcelona będzie mogła zarejestrować Garcię na podstawie artykułu 77.

O wszystkim zadecyduje komisja medyczna

Trzeba przyznać, że "Duma Katalonii" ma solidne podstawy, by twierdzić, że uraz będzie zaliczał się do dłuższych pauz. W końcu była to ponowna operacja pleców ter Stegena, po wspomnianym zabiegu z 2023 roku. Ponadto we wrześniu 2024 roku bramkarz doznał zerwania więzadła rzepki, przez który stracił niemal cały sezon. To z tego powodu do klubu sprowadzono Wojciecha Szczęsnego. Polak spisał się na tyle dobrze, że teraz on wraz z Garcią będą walczyć o miejsce w składzie "Blaugrany".

"Barça prześle całą dokumentację i informacje o stanie ter Stegena do LaLiga w najbliższych dniach. Oczekuje się, że decyzja Komisji Medycznej wpłynie do Barcelony mniej więcej pod koniec przyszłego tygodnia i przychyli się do rejestracji Joana Garcii w pierwszych dniach sierpnia" - opisał "Sport".

Barcelona zagra mecz pierwszej kolejki LaLiga 16 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Majorką. Najbliższe dni okażą się więc kluczowe w kwestii tego czy Hansi Flick już w pierwszym meczu będzie mógł skorzystać z Joana Garcii. Dodajmy, że klub przeciąga też rejestrację do rozgrywek Wojciecha Szczęsnego, więc w najgorszym możliwym scenariuszu na pierwsze spotkanie do bramki musiałby wskoczyć... Inaki Pena. Ten sam, którego "Duma Katalonii" usilnie chce się pozbyć w obecnym okienku transferowym.