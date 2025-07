To koniec marzeń Szczęsnego w Barcelonie. "Jasno dał do zrozumienia"

Wojciech Szczęsny przedłużył umowę z FC Barceloną o dwa lata. Media sugerują, że w kolejnym sezonie będzie on zmiennikiem nowego nabytku klubu, czyli Joana Garcii, choć sam Hansi Flick tego nie potwierdził. Obecnie obaj rywalizują o miejsce w bramce. Ba, obaj otrzymali też szansę zaprezentowania się między słupkami w meczu z Vissel Kobe (3:1). Hiszpan stanął między nimi w pierwszej połowie, a Polak w drugiej. I zdaniem mediów z Półwyspu Iberyjskiego, ten sparing pokazał, że Szczęsny może mieć wielki problem, by wywalczyć miejsce w pierwszym składzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Dziennikarze ostrzegają Szczęsnego. "Zostanie pierwszym bramkarzem"

"Mundo Deportivo" przeanalizowało mecz towarzyski z japońskim zespołem. Szczególnie dziennikarze skupili się na debiutantach, w tym na Garcii. I nie mieli dobrych wieści dla Szczęsnego. Ich zdaniem Hiszpan pokazał się z naprawdę dobrej strony i trudno się do czegokolwiek przyczepić. W taki sposób wysłał jasny sygnał polskiemu golkiperowi. "Pierwsze interwencje, a także odwaga. Choć nie był w stanie przypieczętować debiutu bez straty gola, to jasno dał do zrozumienia, że zostanie pierwszym bramkarzem Barcelony" - podkreśliła redakcja.

"To był trzeźwy występ w jego wykonaniu, w którym po raz pierwszy obronił strzały, mając na sobie granatowo-bordowy trykot. Co więcej, wykazał się odwagą, a także jakościową grą nogami, nie oddając piłki i nie wychodząc z pola karnego, by w razie potrzeby wesprzeć wysuniętą linię defensywy" - przekazali dalej dziennikarze.

Cała Hiszpania zachwycona Garcią

Nie winili go za utratę bramki. "To było praktycznie nie do obrony: mocny, niski i precyzyjny strzał na prawy słupek. Ten gol padł tuż po naprawdę świetnej interwencji Garcii. Uchronił drużynę przed wcześniejszą stratą bramki" - czytamy. Dobre zdanie o występie Garcii miała też redakcja "Sportu". "Joan Garcia już udowadnia, że jest numerem jeden" - pisała kilkanaście godzin temu. O tym, kto ostatecznie stanie między słupkami Barcelony w kolejnym sezonie, zadecyduje Flick.

Zobacz też: Sensacyjny transfer Neymara? Fani PSG mu tego nie wybaczą. "Nieprawdopodobne".

Przed zespołem kolejne spotkanie towarzyskie. Już w najbliższy czwartek zagra z FC Seoul. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 13:00 czasu polskiego. Piłkarze powoli przygotowują się do rywalizacji, a w czasie wolnym zwiedzają Japonię. Wycieczką i krajobrazami pochwalili się m.in. Szczęsny i Robert Lewandowski.