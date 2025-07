FC Barcelona ma już za sobą pierwszy sparing. Katalończycy w niedzielne południe czasu polskiego zagrali z Vissel Kobe i wygrali 3:1. W drugiej połowie w składzie znaleźli się Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Drugi z nich zaliczył asystę przy golu debiutanta Roony'ego Bardghjiego. Szwed nie był jedynym nowym zawodnikiem, który w niedzielę zaprezentował się kibicom. Fani mieli szansę zobaczyć w akcji Marcusa Rashforda i przede wszystkim Joana Garcię - nowego, pierwszego bramkarza klubu z Katalonii. Jego występ już spotkał się ze sporym uznaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Garcia już bohaterem Barcelony. "Numer jeden"

"Joan Garcia już udowadnia, że jest numerem jeden" - grzmi kataloński dziennik "Sport", komentując pierwszy występ Joana Garcii w FC Barcelonie. Były bramkarz Espanyolu rozpoczął inauguracyjny sparing z Vissel Kobe w podstawowym składzie i choć stracił jednego gola, to nie zawiódł.

"Zawodnik z Sallent wykazał się dużą wstrzemięźliwością na boisku, ciężko pracował, zwłaszcza w minutach, w których Japończycy naciskali najmocniej" - czytamy. W końcówce pierwszej połowy Garcii zanotował fantastyczną interwencję przy strzale jednego z zawodników rywali. Skapitulował dopiero przy dobitce.

Katalończycy wprost piszą o "kocim refleksie i zwinności", jako o głównych atutach Garcii. Dziennikarze "Sportu" uważają, że to cechy, które "doprowadziły go do podpisania kontraktu z Barceloną i przekonania klubu, że będzie miał podstawowego bramkarza na najbliższe kilka lat".

Przypomnijmy, że w Katalonii - poza Garcią i Szczęsnym - wciąż są Inaki Pena i Marc-Andre ter Stegen. Zwłaszcza w kontekście Niemca pojawia się wiele doniesień mówiących o jego rychłym odejściu z Barcelony. Spędził w niej ponad 11 lat, ale wygląda na to, że jego przygoda dobiega końca.

FC Barcelona rozegra jeszcze dwa sparingi podczas azjatyckiego tournee. Najbliższy już 31 lipca z FC Seul. Start ligowego sezonu 16 sierpnia w wyjazdowym spotkaniu z Mallorcą.