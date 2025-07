Vissel Kobe - FC Barcelona. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Od ostatniego meczu w sezonie 2024/25 FC Barcelony minęły (25 maja, 3:0 z Athletikiem Bilbao) minęły ponad dwa miesiące. Katalończycy nie musieli brać udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata i mieli więcej czasu na odpoczynek. Nie brakowało też sag transferowych. Zakończonych różnie, bo o ile Joan Garcia z Espanyolu oraz Marcus Rashford z Manchesteru United zasilili mistrzów Hiszpanii, tak Nico Williams wybrał jednak pozostanie w Bilbao.

Mistrz Hiszpanii vs mistrz Japonii. Nieprzewidywalność sparingu dodaje smaku

Teraz nadszedł w końcu czas powrotu nie tylko do treningów, ale i do gry. Wylot na tournee po Japonii oraz Korei Południowej stanął w pewnym momencie pod znakiem zapytania, jako że promotor miał kłopot z wypłaceniem obiecanych pieniędzy. Ostatecznie jednak udało się to rozwiązać, a drużyna z opóźnieniem udała się na Daleki Wschód. Tam rozegrają trzy sparingi, a pierwszy z nich w japońskim Kobe przeciwko lokalnemu Visselowi.

Zespół ten to aktualny mistrz Japonii. Zdobyli to trofeum drugi raz z rzędu. Zresztą w obecnym sezonie (Japończycy grają systemem wiosna - jesień) także przewodzą ligowej tabeli (46 pkt, 24 mecze). W latach 2018-2023 grał tam legendarny pomocnik FC Barcelony Andres Iniesta. W sparingu jak to w sparingu, trudno jednoznacznie wskazać faworyta, wynik w tych meczach nie jest szczególnie istotny. Jednak jeśli wierzyć doniesieniom hiszpańskich mediów, Hansi Flick ma w planach wyjść na spotkanie mocną jedenastką z Robertem Lewandowskim.

Vissel Kobe - FC Barcelona. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA, RELACJA, WYNIK]

Mecz Vissel Kobe - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 27 lipca o 12:00 czasu polskiego. Transmitować pierwotnie miała go platforma streamingowa DAZN, ale ostatecznie to się nie uda. Wciąż można jednak obejrzeć starcie na platformie należącej do Barcelony BarcaOne. Trzeba się tam zarejestrować, ale to tyle. Mecz będzie bezpłatny. My zapraszamy na relację tekstową na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.