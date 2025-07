Media: oto skład FC Barcelony na pierwszy mecz w sezonie. Co z Polakami?

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu z nadzieją, że będzie równie udany jak poprzedni - udało się w nim zdobyć mistrzostwo, Puchar Króla i superpuchar kraju. W Lidze Mistrzów Katalończycy dotarli do półfinału. Tam zatrzymał ich Inter Mediolan. Pierwszym sparingowym meczem, który rozegrają zawodnicy Hansiego Flicka będzie starcie z japońskim Vissel Kobe.

Barcelona zagra sparing. Wiadomo co z Polakami

"FC Barcelona rozegra swój pierwszy mecz przedsezonowy z Vissel Kobe w najbliższą niedzielę w południe i z naciskiem na debiuty Joana Garcii, Marcusa Rashforda i Roony'ego Bardghjiego" - zapowiada kataloński dziennik "Sport", który pokusił się o wytypowanie podstawowego składu, który na to spotkanie pośle w bój Hansi Flick.

Wygląda na to, że w składzie Barcelony po raz pierwszy zobaczymy Joana Garcię - bramkarza, który trafił do zespołu niemieckiego trenera z Espanyolu. Mecz na ławce rozpocznie więc Wojciech Szczęsny. Kwartet obrońców powinni stworzyć Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez i Alejandro Balde. W pomocy nie zobaczymy niespodzianki: Frenkie de Jong, Pedri i Dani Olmo - taki tercet powinien posłać do gry Flick. W ataku: zabójczy tercet, który w poprzednim sezonie odpowiadał za strzelanie goli. Mowa o Laminie Yamalu, Robercie Lewandowskim i Raphinhii.

"Hansi Flick zabrał 30 zawodników na azjatyckie tournée, które zakończy się dwoma kolejnymi meczami w Korei Południowej, z których tylko Marc Bernal nie jest jeszcze dostępny. W Barcelonie pozostał kontuzjowany Marc-Andre Ter Stegen, który czeka na operację i jest w trakcie walki z klubem, a Oriol Romeu zmuszony został do szukania klubu" - czytamy w dzienniku.

"Jest to Barça trzech nowych graczy, ponieważ transfery zawsze przyciągają uwagę, tym bardziej o tej porze roku, ale przede wszystkim jest to Barça Lamine'a, Raphinhy, Lewandowskiego, Pedriego, Cubarsiego i długiej listy graczy, którą wszyscy bardzo chcą zobaczyć ponownie na boisku, ponieważ latem, bez udziału Barcelony w Klubowych Mistrzostwach Świata, minęło bardzo dużo czasu" - dodaje źródło.

Dziennik zauważa, że szansę mogą także otrzymać utalentowani zawodnicy z akademii. Mowa o Tonim i Giulle'u Fernandezie, Jofre Torrentsie i Diego Kochenie. Dużo uwagi poświęca się też wspominanemu już Bardghjiemu.

Przewidywany skład FC Barcelony na sparing z Vissel Kobe według katalońskiego dziennika "Sport":