Nadchodzi "The Last Dance" Lewandowskiego!? Polak przemówił

Polski napastnik dalej nie zwalnia tempa. W poprzednim sezonie zdobył 42 gole w 52 meczach i po raz kolejny był najlepszym strzelcem FC Barcelony. Mimo tego, że w mediach pojawia się coraz więcej pogłosek o potencjalnym transferze następcy Polaka, to jeszcze w nadchodzących rozgrywkach 36-latek powinien być opcją numerem jeden na dziewiątce w składzie Hansiego Flicka.

Nadchodzi "The Last Dance" Lewego? Polak zabrał głos

Kontrakt Lewego w Barcy dobiegnie końca po sezonie 2025/2026. Na ten moment nie jest wiadome, czy dojdzie do jego przedłużenia. Nic więc dziwnego, że hiszpańscy dziennikarze spytali polskiego napastnika właśnie o jego dalszą przyszłość w ekipie mistrza Hiszpanii. Oto co odpowiedział:

- Czy to będzie ostatni rok mojego kontraktu? Nie wiem. Jestem spokojny. Teraz nie jest istotne, co wydarzy się po sezonie, tylko co wydarzy się w trakcie sezonu, co ja mogę w nim zrobić. Mam spokój ducha. Ważne jest to, co mam w sercu i głowie. Ale najpierw muszę zobaczyć, co wydarzy się w nadchodzącym sezonie - stwierdził Lewandowski cytowany przez "Marcę".

Przy okazji Polak wypowiedział się też na temat Marcusa Rashforda, który niedawno trafił do Barcy i w przyszłym sezonie może występować na boisko obok niego, albo nawet momentami przejmować pozycję środkowego napastnika. - To zawodnik z olbrzymim talentem. Pamiętam, jak graliśmy przeciwko Manchesterowi United i Marcus był w naprawdę dobrej formie. Może nam pomóc i może grać na wielu pozycjach. Będzie wiele meczów, kiedy nam się to przyda - zakończył Lewy.

W niedzielę FC Barcelona rozegra w Japonii sparing przeciwko Vissel Kobe, byłej drużynie Andresa Iniesty. Początek meczu o godzinie 12:00 czasu polskiego.