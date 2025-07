Hiszpanie od rana trąbią o Szczęsnym. Te słowa mówią wszystko

FC Barcelona ma za sobą udany lot do Japonii, gdzie będzie kontynuować przygotowania do nowego sezonu. Co jasne - na pokładzie samolotu znaleźli się też Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Nieoczekiwanie drugi z nich został jednym z bohaterów sobotniej okładki dziennika "AS".

Wojciech Szczęsny na okładce madryckiego "ASa"

"Futbol Chaos Barcelona" - czytamy na okładce, na której widzimy wspólne zdjęcie Wojciecha Szczęsnego, Marca-Andre ter Stegena i Joana Laporty. Sam tytuł jest pomysłowym rozbiciem nazwy "FC Barcelona". W ten sposób hiszpańska gazeta odnosi się do ostatnich zamieszań w katalońskim klubie.

"Barca, klub pełen zamieszań, późno przybywa do Japonii. Klub pozbawi Ter Stegena funkcji kapitana. Barcelona nie ma daty powrotu na Camp Nou i prosi o możliwość rozpoczęcia gry w Lidze Mistrzów na wyjeździe. Wciąż jest daleko od możliwości zarejestrowania transferów" - wymienia "AS".

Chociaż Wojciech Szczęsny nie jest pierwszoplanowym bohaterem żadnego z powyższych zagadnień, tak faktem jest, że jego przedłużona umowa nie została jeszcze zarejestrowana i na dzisiaj nie może zagrać w rozgrywkach La Liga (czas na rejestrację jest do końca sierpnia). Do tego transfer Joana Garcii i przedłużenie umowy z Polakiem miały być formą nacisku na Ter Stegena, żeby ten odszedł z klubu. To się jednak na razie nie wydarzyło. A co będzie później? Jak mawiał klasyk - zobaczymy, czas pokaże.

W trakcie azjatyckiego tournee FC Barcelona rozegra trzy spotkania: z Vissel Kobe (niedziela 27 lipca), FC Seoul (czwartek 31 lipca) i Daegu FC (poniedziałek 4 sierpnia). Przed startem nowego sezonu Katalończycy zmierzą się jeszcze z Como 1907 w meczu o Puchar Gampera (niedziela 10 sierpnia).