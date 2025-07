Wszystkie oczy zwrócone na Lewandowskiego w środku nocy. Oto powód

Robert Lewandowski i spółka z FC Barcelony dwa tygodnie temu rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W ostatnich dniach powstało ogromne zamieszanie, gdyż kataloński zespół miał udać się na azjatyckie tournee do Japonii i Korei Południowej. Nagle gruchnęły wieści, że promotor wydarzenia nie wypłacił odpowiednich pieniędzy przez co wylot do Kraju Kwitnącej Wiśni stanął pod znakiem zapytania. Ostatecznie całą sprawę udało się rozwiązać i w piątek FC Barcelona wyleciała do Japonii.

Robert Lewandowski i FC Barcelona są już w Japonii

Drużyna Hansiego Flicka bez przeszkód wylądowała w japońskiej Osace ku uciesze tamtejszych fanów. Jednak sam lot Barcelony cieszył się gigantycznym zainteresowaniem. Na portalu FlightRadar24 w pewnym momencie śledziło go około siedmiu tysięcy osób, co było najlepszym wynikiem w tamtym momencie ze wszystkich lotów na świecie.

Lot FC Barcelony do Japonii fot. FlightRadar24

W mediach społecznościowych klub wrzucił kilka ujęć z lotu, który trwał ponad 12 godzin! Na nagraniu widać m.in. siedzących obok siebie Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, którzy byli pochłonięci przeglądaniem treści na swoich smartfonach.

- Jestem podekscytowaną tą podróżą - mówił z kolei nowy nabytek klubu, Marcus Rashford. - Jestem nieco zmęczony, ale przed nami długi lot, więc mamy dużo czasu na spanie. Co będę robić w trakcie lotu? Prawdopodobnie coś pooglądam przez parę godzin i spróbuję się przespać - mówił Anglik.

W trakcie azjatyckiego tournee FC Barcelona rozegra trzy spotkania: z Vissel Kobe (niedziela 27 lipca), FC Seoul (czwartek 31 lipca) i Daegu FC (poniedziałek 4 sierpnia). Przed startem nowego sezonu Katalończycy zmierzą się jeszcze z Como 1907 w meczu o Puchar Gampera (niedziela 10 sierpnia).