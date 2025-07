Spytali kibiców Barcelony, kto powinien być nowym kapitanem. Tak wybrali

Marc-Andre ter Stegen stał się postacią, która w szeregach FC Barcelony wzbudza ostatnio największe kontrowersje. Wydawało się, że po sprowadzeniu Joana Garcii klub pozbędzie się niemieckiego bramkarza. Ten jednak nie zamierza się nigdzie ruszać i deklaruje chęć wypełnienia kontraktu i walkę o pierwszy skład. Jakby tego było mało, wkrótce ma się poddać zabiegowi pleców, przez co straci co najmniej trzy miesiące. W tej sytuacji władze FC Barcelony straciły do niego cierpliwość.

Ter Stegen się doigrał. Będzie nowy kapitan FC Barcelony

W piątek "Mundo Deportivo" poinformowało nawet, że ter Stegenowi odebrana zostanie opaska kapitana. - Jest to wspólna decyzja klubu i sztabu szkoleniowego ze względu na postawę bramkarza oraz fakt, że drużyna potrzebuje wiarygodnego rozmówcy z Hansim Flickiem, Deco i Joanem Laportą - mogliśmy przeczytać. Od razu więc ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów na jego następcę.

W poprzednim sezonie hierarchia była jasno ustalona. W drużynie było aż czterech wicekapitanów: Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha i Pedri, którzy pod nieobecność ter Stegena właśnie w takiej kolejności mieli prawo do zakładania opaski. Przed rozpoczęciem nowych rozgrywek ustalenia mogą się jednak zmienić. Dlatego też profil Barca Universal na platformie X zapytał internautów o to, kto powinien zostać nowym kapitanem.

Fani wskazali kapitana FC Barcelony. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

W komentarzach przeważała jedna odpowiedź: "Raphinha". Kibice często podawali tylko jego, lub gdy wymieniali kilku kandydatów, to właśnie jego umieszczali na pierwszym miejscu. "To nie podlega dyskusji", "To najmniej samolubny piłkarz świata", "Najlepiej się do tego nadaje" - pisali. Brazylijczyk wydaje się więc największym faworytem, ale nie jedynym.

Wielokrotnie fani wskazywali także na środkowego obrońcę Inigo Martineza, a także obecnych wicekapitanów - Frenkiego de Jonga i Pedriego. Nie brakowało także zwolenników Roberta Lewandowskiego i Lamine'a Yamala. Ci jednak nie byli już aż tak liczni. W pojedynczych przypadkach pojawiało się nawet nazwisko... Wojciecha Szczęsnego. Cicho było za to na temat Ronalda Araujo, który obecnie jest pierwszym wicekapitanem i teoretycznie to on jest pierwszy w kolejce do objęcia funkcji po ter Stegenie.