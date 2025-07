Flick zdecydował. W Hiszpanii aż zawrzało. "Brzydki gest"

FC Barcelona rozpoczyna w końcu tournée po Azji mimo początkowych problemów i niepowodzeń. Jak informowaliśmy na łamach Sport.pl - klub poinformował w komunikacie, że odwołuje etap tournée w Japonii w związku z "poważnym naruszeniem warunków umowy przez organizatora". Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia, a brakującą kwotę wynagrodzenia dla klubu pokryła firma Rakuten, która była głównym sponsorem Barcelony w latach 2017-2022.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

Hiszpańskie media piszą wprost: Brzydki gest Barcelony

W piątek przed południem Duma Katalonii ogłosiła kadrę, która poleci do Azji. Nie brakuje nowych twarzy, np. Joana Garcii, Marcusa Rashforda czy Roony'ego Bardghji'ego. Jednak paru zawodników zostało w Hiszpanii. Jednym z nich jest Marc-Andre ter Stegen, który walczy z kontuzją, Pau Victor - przygotowuje się do transferu do Sportingu Braga oraz Oriol Romeu.

Kataloński "Sport" wprost nazwał decyzję o odstawieniu tego ostatniego zawodnika "brzydkim gestem". "Flick wykluczył go z azjatyckiego tournée jako jedynego wyrzuconego z pierwszej drużyny w sytuacji, która sprawi, że piłkarz będzie trenował sam" - czytamy.

"To nie spodobało się zawodnikowi, który nigdy nie sprawiał problemów w klubie Blaugrany i który mógłby kontynuować pracę z zespołem, dopóki nie znajdzie rozwiązania dla swojego odejścia" - relacjonują dziennikarze.

Przypomnijmy, że Oriol Romeu wrócił w lipcu z wypożyczenia z Girony. Wziął udział w badaniach medycznych wraz z zespołem, ale miał usłyszeć od Hansiego Flicka, że na niego nie liczy w nadchodzącym sezonie. Niemiec podobnie miał uczynić m.in. z Ansu Fatim. Hiszpan ma negocjować rozwiązanie kontraktu, a jego usługami ma być zainteresowana... Girona.

"Barca pozwoli mu kontynuować pracę na boisku treningowym z personelem klubowym w celu zapewnienia mu opieki fizycznej, ale zrobi to praktycznie sam, mimo że nie jest kontuzjowany. Jest to pewna presja, której zarówno zawodnik, jak i jego otoczenie nie rozumieją" - zakończono.

Kadra Barcelony na Tournee po Azji:

Tego lata Katalończycy zamienili Stany Zjednoczone na Koreę Południową i Japonię. To pierwszy raz od sześciu lat, kiedy "Blaugrana" poleci do Azji, by przygotować się do nadchodzącego sezonu. "FC Barcelona informuje, że wyprawa pierwszej drużyny piłkarskiej udaje się już do Japonii, aby rozpocząć azjatyckie tournée w 2025 roku" - poinformowano w komunikacie.

Zobacz też: Ależ to zrobił! Trafienie Lewandowskiego robi furorę w sieci