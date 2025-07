Słowa Szczęsnego dotarły do Hiszpanii i się zaczęło

Wojciech Szczęsny niedawno odnowił kontrakt z FC Barceloną i rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Doświadczony bramkarz dość niespodziewanie trafił do Dumy Katalonii, z którą sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar oraz Puchar Króla. Spora w tym zasługa Hansiego Flicka, który kompletnie odmienił tę drużynę.

Słowa Szczęsnego dotarły do Hiszpanii

W ostatnim odcinku "Prosto w Szczenę" na kanale Foot Truck na YouTubie bramkarz wyznał, że "to jednak nie jest jego futbol". Ja doceniam to, co zrobiła Barcelona, pięknie się to oglądało z pozycji boiska. Ale to nie jest mój futbol - wypalił. - Uważam, że ten zespół mógłby inaczej rozpoznawać zagrożenie i nie grać przez 90 minut dokładnie tak samo. Konieczność strzelenia na 5:0 przy wyniku 4:0 i zapominanie o bronieniu - mnie to tak bolało. Tam wszyscy mieli tak wywalone na to. Jako kibic kochałbym Barcelonę, jako zawodnik ofensywny jeszcze bardziej. Jako bramkarz - próbowałem negocjować - dodał.

Szczęsny wskazał także różnice dotyczące gry w Hiszpanii i we Włoszech. "W Juventusie, kiedy otrzymywałem piłkę i obrońca był 5 metrów ode mnie, odwracał się do mnie plecami, co oznaczało, że nie chciał, żebym mu podawał, a tutaj, w Barcy, wszyscy chcą piłki. Pedri podchodzi otoczony przez siedmiu zawodników i nadal chce piłkę!" - oświadczył. Te słowa dotarła do Hiszpanii. Cytat z polskiego bramkarza został przytoczony przez profil "Barca Universal" w serwisie X.

Dosadna reakcja kibiców na słowa Szczęsnego

Cytat odbił się szerokim echem i został skomentowany przez dziesiątki kibiców. "Liga farmerów", "Pedri to prawdziwy wojownik", "Szczęsny sprawdzi się jako ekspert... ma rację", "On jest zakochany w Pedrim", "Najlepszy pomocnik nie bez powodu", "Pedri nieustraszony", "Jest wielkim fanem Pedriego i słusznie", "Dlatego jesteśmy Barcą" - czytamy.

"W Barcelonie nie obchodzi nas, czy jesteś otoczony przez 10 graczy, podajemy piłkę i Twoim zadaniem jest ją wyprowadzić" - komentował inny użytkownik serwisu.

Nie zabrakło także przytyków do tej odważnej postawy piłkarzy FC Barcelony. Wyciągnięto półfinałowy dwumecz Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. W pierwszym spotkaniu padł wynik 3:3, a w rewanżu Blaugrana poległa 3:4. "A potem ci obrońcy, którzy chcą piłkę, dostają 7 bramek od Interu w ciągu 180 minut", "tak, a potem kończy się tak jak w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie bronicie się we dwójkę jak amatorzy i odpadacie" - możemy przeczytać.

FC Barcelona miała jeszcze ma wylecieć do Japonii na przedsezonowe tournée. W ostatnich godzinach było spore zamieszanie, bo Barcelona poinformowała o odwołaniu wylotu do Japonii ze względu na "poważne naruszenie warunków umowy przez organizatora" - o czym poinformowali dziennikarze "Mundo Deportivo".