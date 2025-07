Sytuacja z bramkarzami w FC Barcelonie, choć przed długi czas bardzo zagmatwana, w ostatnich tygodniach zaczęła się klarować. Mało kto ma wątpliwości, że pierwszym bramkarzem ma być sprowadzony z Espanyolu Joan Garcia. Jego zmiennikiem Wojciech Szczęsny, a Marc-Andre ter Stegen i Inaki Pena najlepiej niech poszukają sobie innego klubu, o ile nie zamierzają spędzić roku na ławce lub trybunach. Jak się jednak okazuje, to nie plany Hansiego Flika, ani forma sportowa, mogą być decydujące w wyborze golkipera na pierwszy mecz nowego sezonu 16 sierpnia z Mallorką.

Ter Stegen niezdolny do gry, Szczęsny i Garcia niezarejestrowani. Pena skorzysta?

Hiszpański dziennik "AS" zauważył, że choć został już niecały miesiąc, to Barcelona nadal ma zarejestrowanych do gry tylko dwóch bramkarzy. Na oficjalnej stronie La Liga widnieją ter Stegen oraz Pena. Garcia oraz Szczęsny jeszcze nie. I tutaj pojawiają się spore kłopoty, bo klub na ten moment nie może zarejestrować ani Polaka, ani swojego nowego nabytku, a z kolei ter Stegen walczy z urazem pleców, który może wymagać operacji i długiej przerwy. Flick już musiał zmienić przez to plany.

- Ter Stegen nadal czuje dyskomfort w dolnej części pleców i na ten moment operacja wydaje się najbardziej bezpośrednią opcją. Z kolei Garcia i Szczęsny nie mogą zostać zarejestrowani, bo klub nie ma nadal dość dużo wolnego miejsca, jeśli chodzi o zarobki. Z uwagi na to Flick zmienił zdanie i powołał Inakiego Penę do kadry na obóz przygotowawczy w Japonii oraz Korei - czytamy.

Najbardziej pomogłaby... długa przerwa ter Stegena

Gdyby nie udało się zarejestrować Szczęsnego oraz Garcii na czas pierwszego ligowego meczu, a ter Stegen nie uporałby się z kłopotami zdrowotnymi, to niespodziewanie Pena musiałby wrócić do bramki. Wedle doniesień "AS', o ile w przypadku Polaka sprawa jest stosunkowo dość prosta, tak Garcia to już co innego. Paradoksalnie pomóc mogłaby... operacja ter Stegena.

- Jeśli ter Stegen zdecyduje się na operację pleców, jego przerwa potrwa około czterech miesięcy. Barcelona mogłaby wówczas go wyrejestrować i zwolnić miejsce płacowe w postaci 80 proc. zarobków Niemca do rejestracji innych. Pozwoliłoby to zarejestrować zarówno Garcię, jak i kolejny nowy nabytek Marcusa Rashforda. Ze Szczęsnym jest znacznie prościej, bo on dużo nie zarabia. Sprzedaż Inakiego Penii lub Oriola Romeu w pełni by wystarczyła - piszą Hiszpanie.