To byłby największy hit od lat! Real wykłada 100 milionów

Sezon 2024/25 był bardzo nieudany dla Realu Madryt. Na każdym froncie krajowego podwórka musieli uznać wyższość FC Barcelony, co doprowadziło do rozstania się z Carlo Ancelottim i sprowadzenia Xabiego Alonso. Hiszpan zrobił już przegląd wojsk i zaczął sprowadzać kolejnych zawodników - Trenta Alexandra-Arnolda, Deana Hiujsena, czy Alvaro Carrerasa.

Xabi Alonso chce zdobywcę Złotej Piłki

Hiszpan rozpoczął swoją przygodę z tym klubem od Klubowych Mistrzostw Świata, w których odpadł po blamażu z PSG 0:4. Według angielskiego "The Sun" Alonso "był oszołomiony słabościami swojej linii pomocy podczas tego meczu, kiedy nie potrafiła poradzić sobie z ruchem i intensywnością gry Vitinhi , Joao Nevesa i Fabiana Ruiza" - czytamy. W związku z tym trener Królewskich postanowił wzmocnić pomoc.

Według dziennikarzy Real Madryt przygotowuje ofertę w wysokości 100 mln funtów za zdobywcę Złotej Piłki - Rodriego. "Nowy trener Realu Madryt, Xabi Alonso, uznał hiszpańskiego pomocnika za swój priorytet po tym, jak Real został rozgromiony przez PSG w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata na początku tego miesiąca" - czytamy.

To może być cios dla Pepa Guardioli

Pep Guardiola nie będzie chciał go stracić, bo zdaje sobie sprawę z tego, ile jest warty, co pokazał ubiegły sezon, którego większość stracił. Manchester City stracił szybko szansę na mistrzostwo Anglii, a ich gra nie była przekonująca.

Przypomnijmy, że 29-latek pauzował od września aż do ostatniego tygodnia sezonu z powodu poważnego urazu więzadła krzyżowego przedniego i łąkotki w zremisowanym 2:2 meczu z Arsenalem. Zagrał w KMŚ - raz w podstawowym składzie i trzykrotnie wchodził z ławki, ale później znów doznał urazu.

"Niepewność co do jego rzeczywistego stanu fizycznego to jeden z elementów, który może skłonić Real do wyczekiwania, biorąc pod uwagę, że jego kontrakt z City wygasa w 2027 roku. Pozwoliłoby to klubowi Bernabéu na dokładną ocenę jego stanu fizycznego w ciągu najbliższych 12 miesięcy, biorąc pod uwagę, że umowa z City dobiegnie końca, a cena, za jaką jest żądany, prawdopodobnie również znacznie spadnie" - informuje "The Sun".

Zdaniem dziennikarzy Xabi Alonso ma naciskać władze klubu, by złożyły ofertę za Rodriego, z którym "klub z Etihad prawdopodobnie będzie chciał związać Rodriego długoterminowym przedłużeniem kontraktu, jeśli jego kondycja fizyczna dopisze" - dodano.

"Jest realne przeczucie, że były gwiazdor Atletico, Rodri byłby otwarty na powrót 'do domu'" - zakończono.