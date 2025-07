Gruchnęły wieści ws. następcy Lewandowskiego! Padła data transferu

Mimo że Robert Lewandowski ma za sobą najlepszy sezon w barwach FC Barcelony, to z uwagi na swój wiek - niedługo skończy 38 lat - jest przedmiotem dyskusji nt. przyszłości składu ofensywy Barcy. Hiszpańskie media informują, że Hansi Flick zwrócił się już do zarządu Barcelony z prośbą o zakontraktowanie nowej "dziewiątki". Wiadomo już kiedy to nastąpi.