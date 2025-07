A jednak. Zwrot o 180 stopni w Barcelonie! Wylecą jeszcze dzisiaj

FC Barcelona przygotowuje się od połowy lipca do nowego sezonu. Przez kilkanaście dni zespół Hansiego Flicka trenował w klubowym ośrodku treningowym, a potem Barcelona miała wylecieć do Azji na tournee przedsezonowe. W ostatnich godzinach było spore zamieszanie, bo Barcelona poinformowała o odwołaniu wylotu do Japonii ze względu na "poważne naruszenie warunków umowy przez organizatora". Tam miało się odbyć spotkanie z Vissel Kobe. Pozostała część tournee odbywać się ma w Korei Południowej, gdzie są zaplanowane mecze z Seoul FC (31.07) i Daegu FC (04.08).

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona w końcu doczeka się nowego stadionu?! 1,5 miliarda euro

Kolejny zwrot akcji. Barcelona jednak poleci do Japonii. "Pracujemy nad tym"

W ostatnich godzinach nie brakuje kolejnych informacji w tej sprawie od hiszpańskich mediów. Dziennik "Mundo Deportivo" informuje o zmianie decyzji Barcelony. Drużyna ma jednak wylecieć do Japonii jeszcze w czwartek, gdzie, zgodnie z wcześniej ustalonym terminem, zagra z Vissel Kobe. W związku z błędem organizatora, którym jest firma Yasuda, brakującą stratę pokryje firma Rakuten, która była głównym sponsorem Barcelony w latach 2017-2022.

"Barcelona leci do Japonii. Całkowity chaos, drużyna ostatecznie wyruszy w czwartek z kilkugodzinnym opóźnieniem. Kolejny zwrot o 180 stopni w planowaniu. Komunikat Barcelony wywołał reakcję w Japonii" - czytamy w artykule. Warto dodać, że jeszcze jakiś czas temu Vissel Kobe nadal sprzedawało bilety na mecz z Barceloną, mimo że spotkanie miało się nie odbyć.

- Pracujemy nad tym, by polecieć do Korei. Nie lecimy do Japonii, ponieważ nie poszanowali klubu. My bronimy naszych interesów - ogłosił Rafa Yuste, wiceprezes Barcelony w rozmowie z Jijantes.

Do całego zamieszania w środę odnosił się promotor wyjazdu Barcelony do Azji. "Uzyskaliśmy nagranie audio od pracownika Yasuda Group, w którym twierdzi, że jego prezes ostatecznie nie wysłał pieniędzy, co jednoznacznie potwierdza celowe oszustwo. W wyniku tego nieuczciwego postępowania publiczny wizerunek Rakuten poniósł znaczne szkody" - napisała Seul Ham, dyrektor generalna koreańskiej spółki D-DRIVE, która jest odpowiedzialna za promowanie zagranicznej trasy Barcelony.

Japończycy reagują na zamieszanie z meczem Barcelony. "Prosimy o cierpliwość"

Vissel Kobe wydało komunikat na portalu X, w którym poprosiło kibiców o cierpliwość co do wyjaśnienia sytuacji z niedzielnym meczem.

"Dokonujemy niezbędnych dostosowań w ścisłej współpracy z odpowiednimi osobami w związku z meczem z Barceloną zaplanowanym na niedzielę 27 lipca. Jednak w tej chwili nie jesteśmy w stanie podać żadnych ostatecznych informacji. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy dla dobra wielu kibiców oczekujących meczu i wszystkich zaangażowanych osób, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Gdy tylko pojawią się jakiekolwiek postępy, niezwłocznie poinformujemy o tym za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu i innych środków. Bardzo przepraszamy za niedogodności, ale prosimy o cierpliwość" - czytamy (tłumaczenie za: BarcaInfo na X).

Jeżeli nagle znów nie dojdzie do zwrotu akcji, to Barcelona zagra trzy mecze podczas przedsezonowego tournee, odpowiednio z Vissel Kobe (27.07, godz. 13:00 czasu polskiego), Seoul FC (31.07, godz. 13:00) i Daegu FC (04.08, godz. 13:00). Na 10 sierpnia zaplanowany jest mecz między Barceloną a włoskim Como w ramach Pucharu Gampera.

Zobacz też: Borek się nie certoli. Wymienił czterech "najgorszych" w historii Polski

Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.