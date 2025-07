Rivaldo wydał wyrok po transferze Rashforda. Złe wieści dla Lewandowskiego?

W środowe popołudnie FC Barcelona oficjalnie poinformowała o wypożyczeniu Marcusa Rashforda z Manchesteru United do końca sezonu. Barcelona będzie miała opcję wykupu Anglika za 30 mln euro. W ten sposób mistrz Hiszpanii zareagował na fakt, że Nico Williams przedłużył kontrakt z Athletikiem, a Liverpool miał wygórowane oczekiwania finansowe za Luisa Diaza. - Hansi Flick był kluczowym czynnikiem mojego przybycia. Rozmowy, które z nim przeprowadziłem, były bardzo pozytywne - mówił Rashford tuż po podpisaniu umowy z Barceloną.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona w końcu doczeka się nowego stadionu?! 1,5 miliarda euro

Ostrzeżenie dla Rashforda po transferze. "Znajdzie swoje miejsce"

Rivaldo, były piłkarz Barcelony, rozmawiał z portalem betfair.com po sfinalizowaniu wypożyczenia Marcusa Rashforda. Brazylijczyk wysłał Anglikowi pewne ostrzeżenie. - Uważam, że jest mało prawdopodobne, by Rashford zajął miejsce Raphinhi, zwłaszcza po sezonie, jaki miał Brazylijczyk. Raphinha jest teraz jednym z pięciu najlepszych piłkarzy na świecie. W tej chwili jest niekwestionowanym zawodnikiem dla Barcelony, wręcz jest ikoną klubu. Nie sądzę, by Rashford zajął jego miejsce - powiedział.

Rivaldo grał w barwach Barcelony w latach 1997-2002. W tym czasie strzelił 130 goli i zanotował 47 asyst. Z Brazylijczykiem w składzie Barcelona wygrała dwa mistrzostwa Hiszpanii, Superpuchar UEFA czy Puchar Króla. Rivaldo zdobył Złotą Piłkę w 1999 r. jako zawodnik Barcelony.

Słowa Rivaldo mogą więc wskazywać na to, że Rashford zostanie prędzej konkurentem Roberta Lewandowskiego o miejsce w składzie, gdyż i na tej pozycji może występować Anglik. - Będzie rywalizacja, ale nie sądzę, by Rashford zajął miejsce Raphinhi. Pojawią się inne możliwości, a dzięki treningom trener znajdzie sposób, by obaj zmieścili się w składzie. Nie widzę szansy na to, by Raphinha został wykluczony ze składu. Barcelona miał świetny sezon, więc to normalne, że Rashford zacznie na ławce rezerwowych - kontynuował mistrz świata z 2002 roku.

- Kiedy zawodnik opuszcza klub w trudnej sytuacji i dołącza do takiej drużyny jak Barcelona, to naturalne, że trener wykorzysta treningi i pierwsze kilka meczów, by lepiej go poznać. Wierzę, że Rashford stopniowo odnajdzie swój rytm i zacznie rozumieć, jak trener chce, by grała drużyna. Wtedy tez przyzwyczai się do rutynowych treningów i stopniowo się zaaklimatyzuje. Z czasem znajdzie swoje miejsce - podsumował Rivaldo.

Zgodnie z danymi portalu transfermarkt.com, Rashford będzie dwunastym Anglikiem w historii Barcelony. Ostatnim był Gary Lineker, który grał dla Barcelony w latach 1986-1989 i strzelił 51 goli w 138 meczach.

Zobacz też: Nie do wiary. Niemcy oburzeni tym, co się stało po półfinale Euro. "Poniżające"

Rashford uda się z Barceloną na przedsezonowy obóz do Azji. Na razie nie wiadomo jednak, które sparingi się odbędą, a które zostały odwołane. O tym będziemy informować w kolejnych artykułach na Sport.pl. Po powrocie do Hiszpanii Barcelona zagra z włoskim Como w ramach Pucharu Gampera. To spotkanie odbędzie się 10 sierpnia.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.