Rahsford przyszedł, a teraz takie wieści. Napastnik na wylocie z Barcelony

Sprzedaż zawodników jest z perspektywy Barcelony o tyle istotna, że klub wciąż ma problem z wymaganiami finansowego fair play. Jeśli zatem chce zarejestrować wszystkich sprowadzonych ostatnio zawodników, to będzie musiał znaleźć na to pieniądze. A najłatwiejsza droga do tego wiedzie właśnie poprzez pozbycie się kilku graczy, z których Hansi Flick i tak nie będzie miał większego pożytku. W tym kontekście mówi się przede wszystkim o Marcu-Andre Ter Stegenie, ale nie tylko.

FC Barcelona sprzeda tego piłkarza? Pau Victor na wylocie

Pau Victor to zawodnik, który dwa sezony temu był królem strzelców rezerw FC Barcelony. Nigdy jednak nie zdołał przebić się w głównej drużynie. I nie chodzi tu nawet o regularną grę w pierwszej jedenastce, ale efektywne pełnienie roli jokera. Hansi Flick widocznie nie miał zaufania do 23-latka, który w poprzednim sezonie zagrał tylko 307 minut w La Liga. Kibice mogą też pamiętać, jak Victor pojawił się na boisku w dogrywce meczu Barcelony z Interem w Lidze Mistrzów, ale zdołał wówczas tylko "popisać się" prostą stratą w obiecującym kontrataku.

W ostatnich tygodniach sprawa stała się jasna: mistrz Hiszpanii nie będzie już liczył na Pau Victora. Sprowadzenie przez klub Marcusa Rashforda, który również może stanowić w układance Flicka alternatywę na "dziewiątce", tylko zapewne przyspieszyło temat odejścia Hiszpana. Jak informuje "The Athletic", 23-latek powinien lada moment zostać piłkarzem Sportingu Braga.

Oferta portugalskiego zespołu ma wynosić 12 milionów euro plus dodatkowe 3 miliony w bonusach. Takie pieniądze powinny w pełni zadowalać "Barcę", która według hiszpańskich mediów chciała na napastniku zarobić w okolicach 10 milionów. Wcześniej miała odrzucić propozycję Valencii, która zamierzała Victora sprowadzić, ale tylko na zasadach wypożyczenia.

Pau Victor jest wychowankiem CE Sabadell FC. Seniorską karierę rozpoczynał w Gironie FC. W 2023 roku wypożyczono go do rezerw Barcelony, a w 2024 został jej pełnoprawnym zawodnikiem, na podstawie transferu wynoszącego 2,5 miliona euro.